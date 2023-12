Bleckenstedt. Aufsteiger Germania hat sich schnell an seine neue sportliche Umgebung in der Fußball-Landesliga gewöhnt und überwintert als Sechster.

Diese Zahlen können sich für einen Debütanten sehen lassen: Nach 16 Spielen in seinem neuen sportlichen Umfeld darf sich der FC Germania Bleckenstedt in der Fußball-Landesliga als etabliert betrachten. Acht Siegen stehen vier Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Mit 42:34 Toren und 28 Punkten geht das Team von Trainer Gökhan Arikoglu als Tabellensechster in die Winterpause.