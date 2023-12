Birmingham. Mit Nikola Voska und Alexandra Melnichuk starten zwei Sportlerinnen der TG Jugenddorf Salzgitter bei der WM im Trampolinturnen.

Zwar blieb die Überraschung in diesem Jahr aus, doch mit dem Abschneiden bei der Jugend-Weltmeisterschaft im Trampolinturnen durften Nikola Volska und Alexandra Melnichuk von der TG Jugenddorf Salzgitter dennoch sehr zufrieden sein.

Beide waren vor einem Jahr sensationell Weltmeisterinnen im Synchronturnen geworden, doch aufgrund des Altersklassensprungs von Volska war das Erfolgsduo auseinandergerissen worden, sodass sie jeweils mit neuer Partnerin in ihren unterschiedlichen Altersklassen (AK) an den Start gingen.

In der AK 13/14 turnte Melnichuk mit Greta Steinbrenner aus Frankfurt. Beide kennen sich gut, 2021 wurden sie gemeinsam Dritte im Synchron bei der damaligen WM. Leider konnten sie nicht an die glorreiche Vergangenheit anknüpfen. In der Qualifikation mussten sie nach einem frühen Fehler vorzeitig die Übung abbrechen – und alle Chancen auf den Finaleinzug waren dahin. Dafür lief es im Einzel besser für Melnichuk.

In ihrer Altersklasse zog sie als Siebte in den Endkampf ein. Diesen Platz behauptete Melnichuk auch im Finale. Doch damit noch nicht genug. „Erstmals in der Geschichte der WAGC gab es einen echten WM-Wettbewerb, in dem die Altersklassen nicht mehr voneinander getrennt ihre Besten ermittelten“, erläuterte Jana Fabig, Abteilungsleiterin bei der TG Jugenddorf Salzgitter. Melnichuk trat also noch einmal an, sowohl gegen ihre AK-Konkurrentinnen als auch gegen die höhere AK 15/16. Als Neunte gelang ihr erneut der Einzug ins Finale, da dort pro Nation maximal zwei Plätze möglich waren. So fielen die dritte Chinesin und die dritte Japanerin heraus. Wie schon in ihrer AK-Wertung behauptete Melnichuk im Endkampf ihren siebten Platz.

Die Spitze turnt noch einiges schwerer, und die größeren Mädels haben natürlich ihre Vorteile bei der Sprunghöhe, was man kaum kompensieren kann. Jana Fabig, Abteilungsleiterin der TG Jugenddorf Salzgitter, über das hohe internationale Niveau

Ausschließlich in der AK 15/16 zeigte Nikola Volska ihr Können. An der Seite von Pauline Hering klappte der Synchronwettbewerb nicht so gut wie bei der Generalprobe in Tschechien. Ohnehin gab die Konkurrenz kaum Angriffsfläche, sodass eine Bilderbuch-Übung nötig gewesen wäre. Platz 13 war dennoch ein ordentliches Abschneiden.

„Im Einzel hat sich Nikola aber sehr gut präsentiert“, berichtete Jana Fabig. Im Feld der 64 Teilnehmerinnen reichte es zu einem beachtenswerten 18. Platz für Volska. „Die Spitze turnt noch einiges schwerer, und die größeren Mädels haben natürlich ihre Vorteile bei der Sprunghöhe, was man kaum kompensieren kann“, verdeutlichte Fabig, wie hoch das internationale Niveau ist. „Aber Nikola ist mit neuer Motivation zurückgekommen, weil sie dieses Niveau auch erreichen möchte“, ergänzte Fabig.

Bei den Landesaltersklassen-Meisterschaften zeigten sich die Jüngsten der TG von ihrer besten Seite. © Verein | privat

Zwei Etagen tiefer zeigte die jüngste TGJ-Generation, die vielleicht einmal in Melnichuks und Volskas Fußstapfen treten könnte, bei den Landesaltersklassen-Meisterschaften in Oldenburg, was sie bereits gelernt hat. In der AK 8-10 schaffte Nele Schittenhelm den Sprung ins Finale und machte ihre Trainerin als Achte sehr froh. In der AK 11/12 landete Lien Ostwald auf Platz fünf, direkt dahinter wurde Ella Witte Sechste. Auch Julia Probst wusste als 15. zu überzeugen. Das Top-Resultat legte indes Luca Garback hin. Ebenfalls in der AK 11/12 gewann er den Wettkampf. „Luca hat eine sehr schöne Übung erwischt. Alle haben sich in den letzten Wochen und Monaten gesteigert, auf diese Entwicklungen bin ich richtig stolz“, freute sich Jana Fabig über ihre Schützlinge.