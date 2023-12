Salzgitter-Lebenstedt. Der Eishockey-Regionalligist aus Salzgitter besiegt den Hamburger SV vor heimischer Kulisse nach zweimaligem Rückstand mit 6:3.

Erfolgreich Revanche für die Overtime-Niederlage in der Hansestadt hat Eishockey-Regionalligist Icefighters Salzgitter am Sonntagabend vor heimischer Kulisse gegen den Hamburger SV genommen. Das Team von Trainer Radek Vit gewann nach zweimaligem Rückstand am Ende verdient mit 6:3 (1:2, 2:1, 3:0) und feierte damit den dritten Erfolg nacheinander und überholte die Gäste in der Tabelle.