Salzgitter/Hildesheim. Die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter wollen ihr Polster auf die Abstiegsränge mit einem Sieg in Giesen vergrößern.

Das Polster nach unten, es soll weiter wachsen: Sechs Tage vor dem Derby gegen die Vallstedt Vechelde Vikings sind die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter im Nachholspiel beim Tabellennachbarn TSV Giesen Grizzlys III im Einsatz. Die einzige Partie in dieser Staffel am Wochenende wird am Sonntag von 16 Uhr in der Sporthalle in Giesen ausgetragen.