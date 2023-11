Salzgitter. Über 40 Anmeldungen: Das Spendenlaufevent des Salzgitteraner Vereins „Wir helfen Kindern“ geht am Freitag in seine dritte Auflage.

Es entwickelt sich zu einem festen Spendenevent in der Vorweihnachtszeit: Ab Freitag, 1. Dezember, sind die „AdventSZläufer“ wieder für den Salzgitteraner Verein „Wir helfen Kinder“ (WhK) sportlich unterwegs und sammeln fleißig Kilometer für den guten Zweck. Bereits zum dritten Mal findet die Aktion in diesem Jahr statt.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder über 40 Anmeldungen reinbekommen haben“, erklärt WhK-Vorsitzender Volker Machura. Vor allem die bunte Mischung unter den „AdventSZläufern“ macht ihn froh: „Wir haben Läuferinnen und Läufer aus jedem Altersbereich dabei. Darunter sind erfahrene Sportler wie Renate Richter, die schon an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen hat, aber auch junge Menschen wie Justin Gomzi oder Paul, Anna und Laura Niedermeyer, die einfach durch ihre sportlichen Leistungen etwas Gutes tun wollen.“

Spendenalternative in Salzgitter von Salzgitteranern für Salzgitteraner

Das Erfolgsrezept der „AdventSZläufer“ liegt vor allem an dem einfachen Prinzip und an dem lokalen Spendenzweck. Denn wie schon in den vergangenen beiden Jahren läuft jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin vom 1. bis 24. Dezember so viele Kilometer wie möglich, die dann von selbst gesuchten Sponsoren – das können Firmen, Bekannte, Verwandte oder der Sportler selbst sein – in einen Geldbetrag umgewandelt werden. Die Gesamtsumme kommt am Ende einer Einrichtung in Salzgitter zu Gute. Wie der Vereinsname schon sagt, profitieren Kinder von den „AdventSZläufern“. „Viele Menschen suchen in der Vorweihnachtszeit eine geeignete Möglichkeit, um etwas zu spenden. Und bevor das Geld in große Organisationen fließt, wo es sicherlich auch sehr gut aufgehoben ist, haben wir eine Alternative in Salzgitter von Salzgitteranern für Salzgitteraner geschaffen“, sagt Machura.

Bislang sind schon 22.000 Euro für soziale Einrichtungen in Salzgitter zusammengekommen

Im vergangenen Jahr durfte sich der Förderverein der Kinder- und Jugendfeuerwehren über 10.000 Euro freuen. Im Premierenjahr 2021 gingen gar 12.000 Euro an die Hospizinitiative Salzgitter, wo das Geld in die Kinder- und Jugendtrauerarbeit floss. Dabei konnten sich jeweils nicht nur die Spendensummen sehen lassen, sondern auch die sportlichen Leistungen. 2021 haben 62 Teilnehmende zusammen 7315 Kilometer erlaufen. Im vergangenen Jahr waren es 5897 Kilometer von 76 Läuferinnen und Läufern. „Dass wir in diesem Jahr voraussichtlich ein Paar weniger Starter haben werden, ist gar nicht schlimm. Wir gehen fest davon aus, dass wieder einige Kilometer zusammenkommen und wir am Ende die Gesamtspendensumme von 25.000 Euro knacken werden“, gibt sich Volker Machura optimistisch.

3.000 Euro sollen also mindestens zusammenkommen, wenn es ab Freitag los geht. Dafür hat Machura auch neue Sponsoren mit ins Boot geholt: „Wir freuen uns, dass zum Beispiel das Helios-Klinikum in diesem Jahr mit dabei ist. Aber genauso froh sind wir auch wieder über die vielen privaten Spenden. Da unterstützt auch schonmal die Oma die Enkelkinder. Genau das macht die ,AdvenSZläufer‘ aus.“

Am Samstag vor dem dritten Advent soll wieder eine gemeinsame Runde am Salzgittersee gedreht werden

Wie schon bei den ersten beiden Auflagen soll es am Samstag vor dem dritten Advent wieder ein Treffen der „AdventSZläufer“ am Salzgittersee geben. „Wir wollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Chance geben, sich bei einer gemeinsamen Runde um den Salzgittersee kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Und ganz nebenbei kommen weitere Kilometer auf die Spendenuhr“, erklärt Machura.

Kurzfristige Anmeldungen sind weiterhin möglich. Eine Mail an adventsz@wirhelfenkindern.eu mit Name, Anschrift und Sponsor reicht und man ist dabei. Genauso leicht können sich auch Sponsoren unter derselben Adresse melden, um ihren Teil zum Spendenlaufevent beizutragen.