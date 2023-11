Salzgiter. Lediglich zwei Partien finden in der Fußball-Nordharzliga statt. Schlusslicht TSV Salzgitter macht Topteam Fümmelse das Leben schwer.

2 aus 5 – die Quote war überschaubar in der Fußball-Nordharzliga. Lediglich auf Kunstrasen konnten zwei Partien ausgetragen werden. Der SV Fümmelse wich fürs Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Salzgitter nach Salzdahlum aus. Der Außenseiter musste sich nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die zweite Mannschaft des KSV Vahdet Salzgitter hatte in einem hitzigen Duell beim BV Germania Wolfenbüttel II das bessere Ende für sich und gewann mit 3:2.