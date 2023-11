Lebenstedt. Die Regionsoberliga-Handballer des SV Fortuna Lebenstedt bezwingen FC Viktoria Thiede klar. Dario Thiele entnervt den Nachbarn.

Das war viel zu wenig für ein Derby! In der Handball-Regionsoberliga der Männer bleibt der FC Viktoria Thiede in dieser Saison die Schießbude der Staffel Mitte. Der SV Fortuna Lebenstedt gewann das Nachbarschaftsduell in der Amselstieghalle ungefährdet mit 30:22 (16:12) und feierte seinen zweiten Saisonsieg, während die Thieder schon die fünfte Niederlage quittierten.