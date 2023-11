Salder. Ein effizienter SV Innerstetal entscheidet das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga 3 beim VfL Salder spät mit 3:1 für sich.

Der SV Innerstetal hat das Kellerduell der Fußball-Bezirksliga 3 beim VfL Salder mit etwas Glück mit 3:1 (1:0) gewonnen. Dabei trauerten die Hausherren ihren zahlreichen Möglichkeiten nach. Der Gast war effizienter und machte aus seinen wenigen Torchancen das Beste. Die Partie stand bei Nieselregen auf einem guten Niveau und geprägt war durch viel Kampf und Leidenschaft.

Dabei hatte SVI-Kapitän Jonas Ohlendorf seine Mannschaft nach einem Foulspiel per Strafstoß in Front geschossen (21.). In den ersten 45 Minuten erspielte sich indes kein Team eine Überlegenheit. Salder zeigte sich nach der Führung der Gäste nicht geschockt und legte Moral und Einsatz in die Waagschale. „Da gibt es nichts zu kritisieren. Gefehlt hat lediglich der letzte Pass“, sagte dann auch nach Spielschluss ein enttäuschter VfL-Coach Roman Kechter. Sein Team habe alles gegeben und sei in stark gefahrene Konter gelaufen, die zu der unnötigen Niederlage geführt hätten. „Wir wussten, dass wir nach dem Wechsel die Partie hätten drehen können und waren durch das 1:1 durch Patrick Marquardt auch nah dran“, so der Trainer. In dieser Phase haben die Hausherren eine Vielzahl von Möglichkeiten kreiert und hätten einfach mehr Kapital aus ihrer Überlegenheit schlagen müssen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Innerstetals Defensive eine starke Partie spielte und die guten Chancen klasse verteidigte.

Unser Matchplan ist total aufgegangen. Wir haben auf schnelle Gegenstöße gesetzt. Diese Taktik hat großartig geklappt. Frank Dierling, Coach des SV Innerstetal, nach dem 3:1-Derbysieg beim VfL Salder

Auf der anderen Seite tat sich bei den Gastgebern besonders der auf der Sechs spielende Tom Kinscher hervor, der wiederholt eine starke Partie ablieferte. „Er ist eine echte Bereicherung für unser Spiel“, lobte Kechter und bedauerte, dass seine Mannschaft in den Schlussminuten durch zwei Konter eiskalt erwischt worden seien. Die Tore fielen in der 86. und 90. Minute. „Das ist sehr bitter und hart“, meinte er.

Auf der anderen Seite jubelte SV-Trainer Frank Dierling. „Unser Matchplan ist total aufgegangen. Wir haben auf schnelle Gegenstöße gesetzt. Diese Taktik hat großartig geklappt. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die unsere beiden letzten Tore recht spät gefallen sind“, bilanzierte der Coach und ergänzte, dass sein Team sei nach dem Ausgleich nicht geschockt gewesen sei und die Marschroute mit Übersicht und Cleverness eingehalten habe.

Tore: 0:1 Ohlendorf (21./FE), 1:1 Marquardt (65.), 1:2 Ohlendorf (86.), 1:3 Müller (90.).