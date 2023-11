Salzgitter-Bad. 2:1 nach 0:1 – der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 3 lässt sich gegen den FC Blau-Gelb Asse nicht aus der Ruhe bringen.

Mühevoll, aber erfolgreich: Der SV Union Salzgitter hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga 3 mit einem 2:1-Arbeitssieg über den FC Blau-Gelb Asse gefestigt. Die Partien TSV Üfingen gegen MTV Wolfenbüttel II und SC Harlingerode gegen KSV Vahdet Salzgitter fielen indes witterungsbedingt aus.

SV Union Salzgitter – FC Blau Gelb Asse 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Molau (3.), 1:1 Bischoff (69.), 2:1 Koziol (77.). Besonderes: Bischoff (89., Union) vergibt Foulelfmeter.

Der Spitzenreiter kam bei dem trüben Wetter sehr schwer in Gang – und wurde gleich eiskalt erwischt. Erich Molau sah, dass SVU-Torhüter Philipp Weykamp zu weit vor dem Tor stand, zog von der Mittellinie ab und traf nach nur 150 Sekunden zur 1:0-Führung der Gäste.

Das Gegentor zeigte bei den Südstädtern enorme Wirkung. Rund 20 Minuten konnte das Mittelfeld des Gastgebers die geschickte Abwehrreihe der Blau-Gelben nicht in Verlegenheit bringen, erst dann wurden die Aktionen von Sebastian Bischoff, Joel Glaub und Jonas Teuber zwingender in Richtung Gästetor. Im Abschluss fehlte neben der Durchschlagskraft die Genauigkeit. Nach einer halben Stunde zeigte sich das Trainerduo Lars Freytag und Florian Koziol schon zufriedener: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Weiter so, mit dem zweiten Ballkontakt müssen wir Druck ausüben.“ Bis zur Pause gelang der Heimelf jedoch noch kein Treffer.

Union erhöhte nach der Pause den Druck. Mit dem 1:1 von Alexander Bischoff war der Torknoten geplatzt. Co-Trainer Florian Koziol legte dann den 2:1-Siegtreffer acht Minuten später nach.

„Es war ein hartes Stück Arbeit. Die tiefstehende Abwehr der Gäste musste erst einmal geknackt werden. Blau Gelb Asse hat gegen den Ball gut verteidigt. Der Sieg ist jedoch verdient“, lobte SVU-Trainer Freytag sein Team für die Geduld.