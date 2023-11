Salzgitter-Bad. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz kassieren die Bezirksliga-Fußballer des SC Gitter eine 0:2-Niederlage gegen den Goslarer SC.

Im Rennen um den zweiten Platz in der Fußball-Bezirksliga 3 hat der SC Gitter an Boden verloren. Gegen den Goslarer SC 08 unterlagen die Hausherren auf dem heimischen Kunstrasenplatz mit 0:2 (0:1). Der Gast aus der Kaiserstadt zeigte sich in der Partie einen Tick cleverer und abgeklärter in seinen Aktionen im und am Strafraum des Sportclubs. Die Heimelf hatte ihre Chancen, doch im Abschluss fehlte das Quäntchen Glück.

Die Partie begann für den Sportclub äußerst unglücklich. Den ersten Freistoß an der Strafraumgrenze setzte Yannik Frank mit einer Präzession und Härte an der Mauer vorbei zur 1:0-Führung in die Maschen. Der Gegentreffer zeigte Wirkung beim Gastgeber. 20 Minuten lang behielten die Kaiserstädter in den Aktionen im Mittelfeld die Oberhand. Erst mit zunehmender Spieldauer zeigten sich Dustin Günther, Tim Behre und Ben Peinemann ihren Kontrahenten gewachsen. Doch außer ein paar Halbchancen sprang keine zählbare Münze dabei heraus. „Wir spielen gut mit. Doch die Genauigkeit fehlt. Der letzte Pass kommt noch nicht an“, stellte SC-Trainer Nico Nödler zur Pause fest.

Zum Weckruf für die Heimformation wurde der Lattenknaller von Carsten Rall (55.). Danach hatten Jannis Rost (56., 63.), Thilo Adam (72.) und Ben Peinemann (83.) klare Möglichkeiten zum Ausgleich auf dem Puschen. Der Torhüter des GSC, Yendrik Frank, behielt in allen Situationen einen kühlen Kopf und entschärfte die Aktionen. Die letzte Chance vergab Maik Neugebauer in der Schlussminute, ehe der GSC in der vierten Minute der Nachspielzeit durch das zweite Tor von Kilian Kirchner den Deckel endgültig draufsetzte.

„Das clevere Team hat die intensive Partie am Ende gewonnen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Der Gast hat es besser gemacht“, so SC-Coach Nödler.

Tore: 0:1 Yannik Frank (3.), 0:2 Kirchner (90.+4).

Rote Karte: Henrik Schulz (89., Gitter, Foulspiel).