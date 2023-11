Lebenstedt. Mit dem glatten Heimsieg gegen Gelsenkirchen II gibt der Kegel-Zweitligist die Rote Laterne ab und klettert auf Tabellenplatz 8.

Dennis Lendeckel

Die Rote Laterne abgegeben hat der TSV Salzgitter in der 2. Kegel-Bundesliga. Mit dem souveränen 4981:3943 (54:24, 3:0) über die Zweitvertretung des KV Gelsenkirchen verbesserte sich der Erstliga-Absteiger auf den achten Tabellenplatz und nimmt Kurs auf das gesicherte Mittelfeld.

Zwar verpassten die Gastgeber die im letzten Heimspiel erstmals in dieser Saison erreichte 5000-Holz-Marke aufgrund zweier mittlerer Durchhänger von Dirk Henningsen und Carsten Warnecke knapp, doch in Gefahr geriet der vierte Sieg im vierten Heimspiel nie.

Kapitän Unger stark auf der ersten Bahn

Schon nach dem ersten Block waren die Weichen gestellt. Kapitän Philipp Unger eröffnete mit 231 Holz auf der ersten Bahn, spielte dabei mit 117 sogar drei Holz mehr auf der Räumgasse als in die Vollen, was im Kegeln sehr selten passiert. Den Schwung nahm er auch auf die zweite Bahn mit, ehe er auf den beiden Schlussbahnen etwas einbüßte. Mit 833/9 Holz wirkte er zu diesem Zeitpunkt alles andere als zufrieden.

Besser lief es für den wieder fitten Jörg Brandenburg. Sehr konstant in die Vollen und nur wenige Probleme beim Räumen katapultierten ihn auf starke 869/11 Holz. Die Gäste hatten hingegen deutlich Mühe mit den anspruchsvollen TSV-Bahnen. Lediglich Carsten Detert kam mit 795/8 Holz an die 800er Marke heran. 173 Holz hatten die Gastgeber damit bereits auf der Habenseite.

Ohne Knieprobleme hatte Jörg Brandenburg wieder viel Grund zum Jubeln. © regios24 | Dennis Lendeckel

Gäste ohne Ersatzspieler chancenlos

Im zweiten Block fiel bereits die Entscheidung, allerdings nicht, wie sportlich erhofft. Gelsenkirchens Michael Kusenberg verletzte sich auf seiner zweiten Bahn und konnte nicht mehr weiterspielen. Ohne Ersatzspieler war damit die Messe gelesen. Ungeachtet dessen rechtfertigte Stefan Weber seine Aufstellung. Mit 847/10 Holz knüpfte er nahtlos an seine Saisonbestleistung aus dem letzten Heimspiel an. Dirk Henningsen hingegen fand überhaupt nicht in seinen Rhythmus und bot mit 777/5 Holz Angriffsfläche für die Gäste im Schlussblock.

Dort startete Carsten Warnecke, wie er als Matchwinner vergangene Woche in Langenfeld aufgehört hatte. 125 Holz in die Vollen waren bis dahin Tagesbestleistung. Allerdings verlor er beim Räumen total den Faden und konnte sich aus dem Loch nicht mehr befreien. 784/7 Holz waren nicht sein Anspruch. Doch die Gäste konnten daraus kein weiteres Kapital schlagen. Dennis Netzel kam mit 781/6 Holz zwar dicht heran, doch holte er damit nur einen Wertungspunkt, weil er Henningsen knapp überbot.

Detlef Karlstedt wird Tagesbester

Seine blendende Form bestätigte unterdessen Detlef Karlstedt. Wie ein Schweizer Uhrwerk spulte er die Bahnen herunter und war mit seinen starken 871/12 Holz als Tagesbester höchst zufrieden. „Detlef hat ganz fantastisch gekegelt, und auch Stefan Weber war wieder richtig klasse. Ich selber musste weniger auf meinen Ablauf achten, weil die Knie nicht mehr wehgetan haben. Gelsenkirchen hat sich wie erwartet schwer getan, denn unsere Bahnen sind empfindlich. Damit kamen sie nicht klar, denn ihre Bahnen haben komplett andere Wege und benötigen komplett anderes Tempo. Alles in allem ein richtig gelungener Tag für uns“, jubelte Sportwart Jörg Brandenburg.