Salzgitter. Der Fünfte der Fußball-Bezirksliga 3 bekommt es mit dem Zweiten zu tun. SV Union Salzgitter trifft auf den FC Blau-Gelb Asse.

Das Verfolgerduell der Fußball-Bezirksliga 3 steigt beim SC Gitter. Der Tabellenfünfte hat am Wochenende den nur zwei Punkte besser dastehenden Zweiten Goslarer SC zu Gast. An der Spitze thront weiterhin der unangefochtene Spitzenreiter SV Union Salzgitter, der gegen den FC Blau-Gelb Asse ran muss.

SV Union Salzgitter – FC Blau Gelb Asse (So., 14 Uhr). Etwas überraschend kassierten die Hausherren vor Wochenfrist beim 0:1 gegen den VfL Oker die erste Heimniederlage in der laufenden Saison. „Oker stand defensiv sehr stabil, wir haben einfach die Tore nicht gemacht“, blickt SVU-Trainer Lars Freytag auf die Partie zurück. Er glaube aber, „dass wir aus diesen Spiel gelernt haben“. Eine ähnliche Partie wird den Primus wohl gegen die Blau-Gelben erwarten. „Ich erwarte, dass der FC uns den Ball überlassen wird“, meint Freytag. „Trotzdem haben wir so viel Selbstvertrauen, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“ Während hinter dem Einsatz von Marvin Malandrino noch ein Fragezeichen steht, fallen Sebastian Schmidt, Dennis Ruhrmann sowie Marvin Haka (alle Bänderverletzungen) definitiv aus.

SC Gitter – Goslarer SC (So., 14 Uhr). Verfolger-Duell in Salzgitter-Bad: Mit einem „Dreier“ haben die Hausherren die Möglichkeit, Goslar von Rang 2 zu stoßen. „Ich erwarte ein extrem kampfbetontes Spiel“, prophezeit Gitters Trainer Nico Nödler. „Goslar hat sich nach kleinen Startschwierigkeiten gefangen und ist seit mittlerweile sieben Spielen ungeschlagen“, zollt der Trainer des Gastgebers den Kickern vom Harzrand Respekt. Doch seine Elf kommt mit breiter Brust, denn die Ungeschlagen-Serie des Fünften hält bereits acht Spiele an.

SC 18 Harlingerode – KSV Vahdet Salzgitter (So., 14 Uhr). „Ich hatte mit SC-Trainer Boris Bodenstein bereits Kontakt. Er weiß selbst auch noch nicht, ob wir spielen können“, sagt KSV-Trainer Veysel Polat vor dem Gastspiel am Harzrand. Der Gastgeber verfügt nur über einen Rasenplatz. Unabhängig davon bereiten sich die Salzgitteraner akribisch auf die Begegnung beim Kellerkind vor. „Wir nehmen die Favoritenrolle an“, unterstreicht Polat. Ein Selbstläufer werde es jedoch nicht, räumt der Gäste-Coach ein.

TSV Üffingen – MTV Wolfenbüttel II (So., 14 Uhr). Die Partie in Üfingen steht aufgrund der nassen Witterung ganz stark auf der Kippe. Mit einem Heimsieg könnte sich der TSV etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.