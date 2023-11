Lebenstedt. Regionalligist Salzgitter geht Schritte nach vorne. Am Sonntagabend kommt‘s zum Heimspiel gegen die Weserstars aus Bremen.

Die Formkurve der Salzgitter Icefighters zeigt seit dem vergangenen Wochenende nach oben. Der Eishockey-Regionalligist bot dem Seriensieger und Spitzenreiter Jadehaie Sande auswärts bei der 1:4-Niederlage Paroli und setzte sich keine 24 Stunden später auf heimischem Eis gegen den TuS Harsefeld Tigers mit 2:1 nach Verlängerung durch. Nach dem Wochenende mit zwei Zählern sollen nun im Heimspiel gegen die Weserstars Bremen am Sonntag (18.30 Uhr) am liebsten alle drei Punkte in Salzgitter bleiben.