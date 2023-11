Salzgitter. Die Spendenaktion des Vereins „Wir helfen Kindern“ geht in die dritte Auflage. Anmeldung für Läufer und Sponsoren ist noch möglich.

Ab dem 1. Dezember laufen sie wieder für den guten Zweck: die „AdventSZläufer“ aus Salzgitter und Umgebung! Die vorweihnachtliche Spendenaktion des Vereins „Wir helfen Kindern“ geht in diesem Jahr in ihre bereits dritte Auflage. Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind von Anfang an dabei, andere schließen sich der „AdventSZläufer“-Familie erstmals an.

Lennard Teuber von Union Salzgitter ist bereits zum dritten Mal für die gute Sache dabei

„Es ist richtig schön zu sehen, dass sich ein fester Kern an Läuferinnen und Läufern bildet, der unsere Idee mit Leben füllt“, freut sich Volker Machura, Vorsitzender des Vereins „Wir helfen Kindern“. So ist zum Beispiel Lennard Teuber vom SV Union Salzgitter Stammgast bei den „AdventSZläufern“. Mit 588,8 Kilometern hat er 2021 die längste Strecke aller Teilnehmenden innerhalb der 24 Tage bis zum Heiligen Abend zurückgelegt. Das sind 24,5 Kilometer pro Tag – also mehr als ein Halbmarathon täglich. im vergangenen Jahr bremste Teuber eine Erkältung aus. Trotzdem kam er auf stolze 110 Kilometer. „Aller guten Dinge sind drei. Nach 2021 und 2022 möchte ich auch 2023 wieder mit dabei sein, mitwirken und Gutes tun“, schreibt Teuber in seiner diesjährigen Anmeldungsmail.

Doch es sind nicht nur die Extremleistungen von Ausdauersportlern wie Lennard Teuber, die bei den „AdventSZläufern“ zählen. „Alle Teilnehmer sind wichtig – egal, ob sie täglich einen Halbmarathon absolvieren oder in den 24 Tagen einmal um den See joggen. Bei den ,AdventSZläufern‘ geht es nicht um den sportlichen Wettkampf, sondern vielmehr darum, gemeinsam etwas für die Kinder in Salzgitter zu tun“, betont Machura, der knapp eine Woche vor dem Start des Spendenevents ebenfalls fleißig ist.

Der Verein „Wir helfen Kindern“ unterstützt bei der Sponsorensuche

Der emsige WhK-Vorsitzende lässt derzeit seine guten Kontakte in der Stadt spielen, um Sponsoren und Teilnehmende zusammenzubringen. Denn das Prinzip der „AdventSZläufer“ hat sich nicht geändert: Die Läuferinnen und Läufer sammeln vom 1. bis 24. Dezember fleißig Kilometer, zeichnen ihre Laufleistung auf und suchen sich einen oder mehrere Unterstützer. Das können Familienmitglieder, Freunde oder Firmen in der Stadt sein. Durch diese Sponsoren wird die Laufleistung in einen Geldbetrag umgewandelt. „Wir versuchen, Sponsoren für Teilnehmer zu akquirieren, die noch keinen Unterstützer haben. Aber auch unsere Mittel sind irgendwann ausgeschöpft“, wirbt Machura dafür, sich selbst auf Sponsorensuche zu begeben.

Geschwister-Trio aus Hohenassel sichert bereits die ersten 600 Euro

Laura (14), Anna (13) und Paul (11) Niedermeyer aus Hohenassel waren bereits erfolgreich bei ihrer Suche nach Unterstützern. „Rosi Nowak und die Apotheke am Schützenplatz werden die drei Geschwister jeweils mit 100 Euro sponsern. Das heißt, die ersten 600 Euro sind bereits gesichert“, freut sich Machura über die drei jungen „AdventSZläufer“-Neulinge und deren Sponsoren.

Paul, Anna und Laura Niedermeyer (von links) aus Hohenassel sind in diesem Jahr erstmals Teil der "AdventSZläufer"-Familie. © oh | Privat

Wer das Projekt ebenfalls unterstützen möchte – als Läufer oder Sponsor –, kann sich noch bis zum 30. November unter adventsz@wirhelfenkindern.eu mit Name, Adresse, Verein und Sponsor anmelden. „Wir freuen uns über jeden, der sich für unser Herzensprojekt einsetzt“, macht Machura noch einmal Werbung.