Salzgitter-Bad. Die Sölter, mit 0:10 Zählern Vorletzter der Landesliga-Tabelle, wollen ihren Heimvorteil gegen Weende und den RSV Braunschweig nutzen.

Jetzt wird es ernst. An diesem Wochenende steht der abstiegsbedrohte Tischtennis-Landesligist SV Union Salzgitter II unter Erfolgsdruck. In all ihren bisherigen fünf Begegnungen kassierten die Sölter eine Niederlage. „Wir haben bisher nur gegen die Top-5 der Liga gespielt. Unsere kommenden Gegner sind zumindest nach der Papierform schlagbar“, äußert sich Unions Kapitän Florian Wegner vorsichtig optimistisch. Die Sölter wollen ihr Heimrecht zunächst am Samstag (ab 16 Uhr) gegen den SCW Göttingen nutzen, ehe sie am Sonntag ab 17 Uhr in der Sporthalle der Altstadtschule den RSV Braunschweig empfangen.