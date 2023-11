Salzgitter. Der FC Viktoria-Thiede unterliegt in der Handball-Regionsoberliga der Männer in Langelsheim.

Auswärts gab’s nichts zu holen für die Regionsoberliga-Handballer des FC Viktoria Thiede und des SV Fortuna Lebenstedt.

Regionsoberliga, Männer

HSG Langelsheim/Astfeld – FC Viktoria Thiede 33:27 (15:10). Ohne Nico Hecker und Johannes Ahlbrecht, die als Schiedsrichter im Einsatz waren, traten die Thieder in Langelsheim an. „Bis zur 8. Spielminute konnten wir das Spiel noch ausgeglichen gestalten, obwohl Niels Rösner bereits nach drei Minuten nach einem völlig unnötigen Foul verletzt vom Spielfeld musste“, erklärte FC-Coach Jörg Geschwandner. Doch dann gab es eine Zeitstrafe gegen Andre Buchholz (8.), die Langelsheim eiskalt ausnutzte, um sich mit drei Toren abzusetzen. Den Vorsprung baute die HSG bis zur 15. Minute sogar auf fünf Treffer aus. „Diesem Rückstand liefen wir nun bis zur Halbzeit hinterher“, so Geschwandner.

„Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, dass wir kein Stück schlechter sind und sie weiter positiv bleiben soll. Leider kamen wir schlechter als gedacht aus der Kabine“, berichtete der Gästetrainer. Langelsheim setzte sich zwar auf 18:11 ab, doch die Thieder kamen wieder bis auf drei Tore heran (18:21, 23:26). „Wir nahmen uns dann aber immer wieder zu unvorbereitete Würfe. Auch auf den Außenpositionen in der Abwehr hatten wir heute kein gutes Stellungsspiel. Oftmals halfen wir viel zu früh aus und boten dem Gegner dadurch hervorragende Möglichkeiten, seine Tore zu erzielen“, meinte Geschwandner und resümierte: „Die Konzentration meiner Mannschaft war heute in weiten Teilen des Spiels nicht so vorhanden, wie es nötig gewesen wäre. Zudem haderten meine Spieler immer wieder mit den Schiedsrichterentscheidungen.“

FC: Kreit, Müller – Helmann 2, Mertens 7, Ritter 6, Riekeberg, Frank 7, Rösner 1, Geschwandner 1, Stangenberg, Hilse, Buchholz 3.

SG Zweidorf/Bortfeld II – SV Fortuna Lebenstedt 29:25 (15:9). Eine Viertelstunde begegneten sich die beiden Kontrahenten absolut auf Augenhöhe (6:6). Und beim 8:10 (21.) waren die Lebenstedter immer noch in Schlagdistanz, ehe die Zweidorfer sich binnen fünf Minuten ein Sechs-Tore-Polster (14:8, 26.) angelegt hatten. Es war ein Rückstand, den die Fortunen nicht mehr wettmachen sollten. Maximal bis auf drei Treffer (23:26) kamen die Gäste noch einmal heran – daran änderten auch die zwölf Tore von Andre Reich nichts.

SV: De. Müller, Da. Müller 4, Kaulen 4, Serrau, Ovejero, Schoof 4, Eberle, Schlechtinger, Cyron, Seifert, Reich 12, Graf 1, Thiele.

Landesliga, weibliche B

FC Viktoria Thiede – SF Söhre verlegt. Die Gäste aus Söhre baten krankheitsbedingt um Spielverlegung – die Thieder stimmten diesem Antrag zu. Nachgeholt werden soll die Partie nun am Sonntag, 7. Januar 2024, von 17 Uhr an in der Sporthalle der Hauptschule Thiede.

jne