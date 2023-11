Salzgitter-Bad. Die B-Junioren-Fußballer fahren in der Landesliga nach einem Rückstand einen 2:1-Arbeitssieg gegen den MTV Wolfenbüttel ein.

Es geht in die richtige Richtung! Die B-Junioren-Fußballer des SCU SalzGitter setzten mit einem 2:1-Arbeitssieg über den MTV Wolfenbüttel ihren Aufwärtstrend in der Landesliga fort. Die Partie des U19-Landesligisten SCU SalzGitter beim JFV 37 Göttingen in Hainberg wurde auf den 17. Februar 2024 verlegt. Die Begegnung der A-Junioren des KSV Vahdet Salzgitter gegen JSG Weser in der Bezirksliga fiel indes aus.