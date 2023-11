Lebenstedt. Am Samstagabend ist Regionalligist Salzgitter in Sande gefordert, am Sonntag steht bereits das Heimspiel gegen Harsefeld an.

Gerade einmal sechs Tage nach der 1:12-Klatsche gegen die Jadehaie Sande bekommt Eishockey-Regionalligist Salzgitter Icefighters die Chance, es besser zu machen. Am Samstag (19.30 Uhr) ist die Mannschaft von Headcoach Radek Vit beim Spitzenreiter zu Gast, keine 24 Stunden später – am Sonntag um 18.30 Uhr – fällt im Duell der Icefighters mit dem TuS Harsefeld Tigers die Scheibe. Anders formuliert: Auf den durchwachsen gestarteten Tabellensiebten warten intensive und knackige Stunden.