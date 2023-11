Salzgitter. Die Salgitteraner haben zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga Kellerkind VfL Oker zu Gast. KSV Vahdet fordert BVG Wolfenbüttel.

Es war eine Hinrunde zum Einrahmen für den Spitzenreiter in der Fußball-Bezirksliga 3, den SV Union Salzgitter. Die Salzgitteraner ziehen auf Platz 1 einsam ihre Kreise. Auch zum Rückrundenstart ist der Primus Favorit. Es geht gegen Abstiegskandidat VfL Oker. Einiges verspricht auch das Verfolgerduell zwischen dem KSV Vahdet Salzgitter und dem Zweiten BV Germania Wolfenbüttel.

SG Roklum-Winnigstedt – TSV Üfingen (So., 14 Uhr). Der TSV konnte, aufgrund der nassen Witterung, nur eines der letzten vier angesetzten Spiele absolvieren. Dieses wurde vor zwei Wochen mit 2:5 gegen den Goslarer SC verloren. Auch am Wochenende sieht‘s wieder nach einer Zwangspause für die Elf von Trainer Frank Leitermann aus. „Ich gebe dem Ganzen nicht mehr als zehn Prozent, dass die Partie stattfindet“, sagt Pascal Krafft, Cheftrainer der Hausherren.

KSV Vahdet Salzgitter – BV Germania Wolfenbüttel (So., 14 Uhr). Fußballerisch scheint einiges geboten, wenn der aktuelle Sechste den ersten Verfolger des Tabellenführers empfängt. Zudem legen beide Mannschaften viel Wert auf die eigene Abwehrarbeit, sowohl der KSV als auch der BV Germania kassierten erst 14 Gegentore – die zweitbesten Defensivreihen nach dem SV Union Salzgitter (13).

TSG Bad Harzburg – VfL Salder (So., 14 Uhr). Da der Vierte aus dem Harz über einen Kunstrasenplatz verfügt, wird diese Begegnung mit ziemlicher Sicherheit auch gespielt werden. Ein leichtes Unterfangen wird die Reise nach Bad Harzburg für den VfL jedenfalls nicht. Die Gäste befinden sich in der Abstiegszone und unterlagen vor Wochenfrist dem SV Union Salzgitter deutlich (1:5).

SV Union Salzgitter – VfL Oker (So., 14 Uhr). Die Gastgeber marschierten durch die Hinrunde der Bezirksliga. Und die Zahlen des Tabellenführers untermauen dies: 43 Punkte, mit 64 Toren die beste Offensive und mit 13 Gegentreffern die stabilste Hintermannschaft. Der Vorsprung auf den BV Germania Wolfenbüttel beträgt mittlerweile schon zwölf Zähler. Auch gegen den abstiegsbedrohten VfL geht der SV Union als Favorit ins Rennen.

SV Fortuna Lebenstedt – SV Rammelsberg (So., 14 Uhr). Seit nun mehr drei Begegnungen wartet die Fortuna nun auf einen „Dreier“. Am vergangenen Spieltag sah es zumindest lange Zeit nach einem aus, doch eine 2:0-Halbzeitführung reichte den Lebenstedtern gegen den FC Blau-Gelb Asse nicht. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage. Gegen den Vorletzten startet die Mannschaft von Daniel Reinsch einen neuen Versuch in Richtung Kehrtwende.