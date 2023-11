Salzgitter-Bad. Für den Regionalligisten geht es am Sonntag in der Altstadtturnhalle nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige.

„Das wird kein Zuckerschlecken“, befürchtet Stefan Blanke vor dem Derby des SV Union Salzgitter gegen MTV Bledeln in der Tischtennis-Regionalliga. Beide Mannschaften streben den zweiten Tabellenplatz an. Noch profitieren die Sölter gegenüber den Gästen aus dem Nachbarkreis Hildesheim von einem Zweipunktepolster und dem leicht besseren Spielverhältnis. Diesen Vorteil möchte das Blanke-Quartett am Sonntag (14 Uhr) in der Altstadtturnhalle nicht nur verteidigen, sondern sogar ausbauen. Teamchef Blanke, der sich weiter von einer Leisten-Operation erholen muss, geht von einer emotional geprägten Partie aus.