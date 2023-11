Salzgitter. Mit deutlichem Vorsprung entschied Adrian Maas vom Lauftreff Salzgitter den Lauf um die Granetalsperre für sich.

„Das war wahnsinnig hart, aber schön“, schwärmte der Sölter Adrian Maas beim Zieleinlauf nach der siegreichen Umrundung der Granetalsperre. Der Hobbyläufer aus Flachstöckheim rannte bei einem Lauf der besonderen Art als Erster nach anspruchsvollen 14 Kilometern ins Ziel.

Einst war der Lauf um die „Grane“ Bestandteil der Harzer Talsperren-Serie. Die Laufserie ist weit über die Grenzen der Region bekannt und bestand aus der Umrundungen von drei Harzer Talsperren. Sie wurde von dem Laufenthusiasten Hartmann Jung vom Lauftreff Oker ins Leben gerufen. Nach 30 Auflagen war vor einigen Jahren Schluss damit. „Es ist zwar schade, dass es diese Traditionsveranstaltung nicht mehr gibt“, zeigte sich der zweite Teilnehmer aus Salzgitter, Peter Siems, etwas wehmütig, ergänzte aber mit einem Lächeln: „Als volkslaufähnlicher Wettstreit mit anschließendem Kaffee und Kuchen ist er uns ja erhalten geblieben.“

Bei Sturm startete die kleine Läuferschar am Rande der Staumauer auf die schwere, profilierte Strecke, bei der 170 Höhenmeter zu bewältigen waren. „Lauftreffler“ Adrian Maas, der nach einer Knie-Operation immer besser in Schwung kommt, legte gleich den ersten Kilometer bergauf in flotten 5:10 Minuten zurück und fand schnell einen guten Rhythmus. Selbst Sturm und Kälte bremsten Maas nicht aus. Für ihn selbst überraschend hatte er sich nach etwa 3 Kilometern deutlich von seinen Mitstreitern abgesetzt. Es folgten einsame 11 Kilometer auf einer Strecke, die teils vom Waldsterben gekennzeichnet war. Nach 1:08:49 Stunden rannte Maas mit deutlichem Vorsprung und mit Jubelgesten ins Ziel eines Laufes, in dem es nur Sieger gab. Alle erhielten Medaillen.

Der 50-jährige Vorsitzende des Tierschutzvereins Salzgitter wurde vom Lauftreff-Kameraden Siems, der die 5-Kilometer-Strecke in bemerkenswerten 27:10 Minuten zurückgelegt hatte, empfangen. Beide verbindet eine langjährige Freundschaft durch den Lauftreff Salzgitter, der übrigens gerade in Zeiten der Zunahme von koronaren Herzerkrankungen eine kostenlose Medizin zur Vorbeugung für jedermann sein kann.

