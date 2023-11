Salzgitter/Lintorf. Die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter kassieren beim Spitzenreiter VfL Lintorf eine 0:3-Niederlage.

Die Vorzeichen waren alles andere als gut: Arg ersatzgeschwächt machten sich die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter auf den Weg zu Spitzenreiter VfL Lintorf – und kassierten letztlich eine 0:3 (19:25, 22:25, 12:25)-Niederlage.

„Ursprünglich hatten wir mit neun Spielern für das Spiel gegen Lintorf geplant. Leider mussten jedoch noch zwei Spieler kurzfristig absagen. Somit ging es nur zu siebt nach Lintorf“, berichtete SG-Libero Kevin Wieloch. Dennoch bewiesen die Gäste in der Sporthalle in Bad Essen Moral. „In Satz 1 und 2 konnten wir phasenweise immer wieder Rückstände aufholen“, erklärte Wieloch. Im ersten Durchgang waren die Salzgitteraner beim Spielstand von 13:15 zwar wieder in Schlagweite, doch die Lintorfer zogen nach einer Auszeit auf 18:13 davon – und brachten diesen Vorsprung auch ins Ziel.

Ähnlich verlief es im zweiten Satz, den „wir fast für uns verbucht hätten“, konstatierte der SG-Libero. Beim Stand von 22:23 war alles offen. „Jedoch beendete Lintorf den Satz mit zwei gut platzierten Sprungaufschlägen direkt an die Linie“, schilderte Wieloch. Durchgang 3 begann gut aus SG-Sicht, die bis zum 11:11 auf Augenhöhe war. „Dann sind wir mit den Angriffen nur noch im Block hängen geblieben oder Lintorf hat die Angriffe abgewehrt. Hinzu kamen noch ein paar Fehler in der Annahme“, berichtete Wieloch: „Eine Wechseloption hätte uns in diesem Spiel gut getan.“

SG STV/MTV: T. Feustel, J. Feustel, Schneider, Lindenberg, Wieloch, Veretelnikov, Baltzer.

jne