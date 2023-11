Groß Elbe. Die Dierling-Elf kämpft den SC 18 Harlingerode mit 2:0 nieder.

Der SV Innerstetal hat den 2:1-Überraschungserfolg beim BV Germania Wolfenbüttel unter der Woche mit einem 2:0-Sieg über SC 18 Harlingerode veredelt. „Wir haben zehn Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Es war kein spielerischer Höhepunkt gegen die körperlich sehr stabilen Harlingeröder. Es zählt unter dem Strich nur der Dreier“, freute sich SVI-Trainer Frank Dierling.

Sein Co-Trainer Domingo Garcia Catalan äußerte vor dem Spiel bei der Platzbegehung seinen Wunsch: „Hoffentlich nimmt die Mannschaft heute den Flow aus dem Spiel bei Germania Wolfenbüttel mit. Dann sind wir wieder in der Spur.“ Bis der Wunsch in Erfüllung ging, hatte nicht nur der Co-Trainer nach 90 Sekunden eine Schrecksekunde zu überstehen. Sean Siemers konnte Harlingerodes Mittelfeldakteur Linus Knackstedt nur mit einem Foul an der Strafraumgrenze stoppen. Den fälligen Freistoß setzte Boris Bodenstein knapp über das von Phil Matzulla gut gehütete Innerstetaler Gehäuse.

Der Warnschuss weckte beim SVI auf dem tiefen Geläuf die Lebensgeister. Jonas Ohlendorf (3. Minute.) und Luca Rosowski (5.) scheiterten mit ihren Versuchen an SC-Torhüter Lukas Riesche. Erst nach der Pause belohnte sich der SVI für seine eingeschlagene Linie. Ein starkes Zuspiel von Felix Fricke versenkte David Sievers aus drei Metern zur 1:0-Führung (52.).

Die Heimelf kontrollierte anschließend die Partie sicher. Es dauerte jedoch bis zur 90. Minute, ehe Malte Masberg mit dem zweiten Tor den Deckel endgültig auf die Partie setzte. „Wir haben keinen Schuss mehr auf unser Tor zugelassen. Die Null hat am Ende sicher gestanden. Die Mannschaft hat sich für starkes Engagement auf dem sehr tiefen Platz belohnt“, fügte Innerstetals Trainer Frank Dierling hinzu.

Tore: 1:0 David Sievers (52.), 2:0 Malte Masberg (90.).