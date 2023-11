Salzgitter. Die Salzgitteraner Rivalen trennen in Staffel 3 der Fußball-Bezirksliga nur sieben Zähler. Hausherren wollen anderes Gesicht zeigen.

Es ist wieder einmal Derbyzeit in Salzgitter. Der KSV Vahdet empfängt am Sonntag von 14 Uhr an den Stadtrivalen TSV Üfingen in der Fußball-Bezirksliga 3. Zwar trennen beide Kontrahenten in der Tabelle aktuell sieben Zähler, doch eine Favoritenrolle ist vor dem Kräftemessen nicht auszumachen. Denn: Nachbarschaftsderbys haben bekanntlich ganz eigene Gesetze.