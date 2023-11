Salzgitter-Bad. Der Spitzenreiter SV Union empfängt den VfL Salder zum Salzgitteraner Stadtduell.

Das sind rosige Aussichten für Fußball-Bezirksligist SV Union Salzgitter. 40 Punkte stehen nach 15 Spieltagen zu Buche, das Team von Trainer Lars Freytag führt das Klassement in der Staffel 3 unangefochten an. 10 Punkte beträgt bereits der Puffer auf den Zweiten, den BV Germania Wolfenbüttel, der Dritte, die TSG Bad Harzburg liegt 12 Zähler hinter Union, hat aber auch erst 14 Partien absolviert.

Rosig sind die Aussichten für die Freytag-Elf auch deshalb, weil sie bis zur Winterpause ausnahmslos Heimspiele absolviert. Zum Hinrundenabschluss empfangen die Unioner am Sonntag (14 Uhr) den VfL Salder zum Salzgitteraner Derby, bereits zum Rückrundenprogramm gehören die dann folgenden Spiele gegen den VfL Oker (19. November, 14 Uhr), gegen den FC Blau-Gelb Asse (26. November, 14 Uhr) sowie zum Jahresabschluss gegen den SV Rammelsberg (3. Dezember, 14 Uhr) – allesamt Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Die Chancen, dass sich Union bis zur Winterpause noch weiter von der Konkurrenz absetzt, scheinen groß.

Einer, der auf die Euphoriebremse tritt, ist Union-Trainer Freytag. „Das sind die gefährlichen Spiele“, betont er. Sein Schreckensszenario sieht so aus: Seine Mannschaft geht mit einer nicht ausreichenden Einstellung in diese Spiele, die Gegner wittern ihre Chance – und unter dem Strich springt für Favorit Union auch mal kein Sieg heraus. „Ich predige im Mannschaftskreis schon die ganze Woche, dass wir auf keinen Fall nachlässig werden dürfen“, sagt Freytag, der hofft, dass seine Worte nicht ungehört in den Ohren seiner Spieler verhallen.

Beim Derby zwischen Union Salzgitter und VfL Salder treffen alte Weggefährten aufeinander

Der erste Gegner, der Stolper-Potenzial in sich birgt, ist der VfL Salder. „Die Mannschaft hat sich gefangen, seit sie von Roman Kechter trainiert wird“, stellt Freytag fest. Das komme für ihn nicht überraschend, sagt Freytag weiter, denn er kennt Kechter seit Jahren in- und auswendig. Beide bildeten mehr als ein Jahr lang ein Trainer-Duo bei Union. „Am Sonntag ruht die Freundschaft für 90 Minuten, anschließend trinken wir zusammen ein Bier“, sagt Freytag.

„Ich freue mich aufs Derby und auf das Wiedersehen mit den alten Weggefährten“, erklärt Kechter: „Union ist natürlich der Favorit, aber wir werden versuchen, den Schwung aus dem Adersheim-Spiel mitzunehmen und auch bei Union zu punkten.“ Kechter muss zwar verletzungsbedingt auf einige Akteure verzichten, „aber nichtsdestotrotz werden wir eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Ziel ist es ganz klar, mindestens einen Punkt mitzunehmen“, so Salders Coach.

Unions Trainer Freytag hofft indes, dass er nach der Partie dann auf Saisonsieg Nummer 14 anstoßen kann. Einen Spaziergang erwartet er jedoch nicht. Denn, so Freytag, „Salder wird gegen uns auf eine kontrollierte Defensive setzen“. Mit welcher Startelf die Unioner in die Partie gehen, sei wie in den vergangenen Wochen auch ein lange gehütetes Trainer-Geheimnis. „Wir haben einen extrem breiten und qualitativ gut besetzten Kader“, sagt Freytag. Um alle Spieler „bei Laune“ zu halten, wird bei Union Woche für Woche auf mindestens drei Positionen konsequent rotiert. „Wir wollen, dass alle Jungs zur Stange halten“, sagt der Union-Coach. Und zur guten Stimmung trage diese Maßnahme sowieso bei.