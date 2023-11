Salzgitter. Der Eishockey-Regionalligist aus der Stahlstadt geht das Heimspiel am Sonntagabend gegen Spitzenreiter Sande selbstbewusst an.

Er hat eine andere Vorstellung von Eishockey auf dieser Ebene, gerade mit Blick auf die Förderung von deutschen Nachwuchsspielern. Und daraus macht Radek Vit auch keinen Hehl. „Man weiß nicht, ob man gegen die lettische B-Nationalmannschaft spielt“, sagt der Trainer des Regionalligisten Salzgitter Icefighters mit süffisantem Unterton vor dem Heimspiel gegen die Jadehaie Sande, die am Sonntag (18.30 Uhr) in der Eissporthalle am Salzgittersee zu Gast sind.