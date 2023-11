Hallendorf. Dem Tabellenführer der Darts-Niedersachsenliga winkt die Herbstmeisterschaft. Ein Sieg in Hildesheim reicht dem DC Hallendorf.

Wie hat der DC Hallendorf seine erste Niederlage nach 39 Siegen in Folge verkraftet? Viel Zeit zum Wunden lecken blieb dem Aufsteiger nicht. Nur zwei Wochen nach dem Ende seines sensationellen Laufes muss der Tabellenführer der Darts-Niedersachsenliga nach Hildesheim, wo er am Samstag von 17 Uhr an im Vereinsheim des Thorny Roses DC gefordert ist.

Gegen die Thorny Roses geht es um nichts weniger als die Herbstmeisterschaft. Ein Sieg würde die Verteidigung der Tabellenführung bedeuten. Die Verfolger Hameln und Holzhausen/Porta treffen direkt aufeinander, so dass je nach Ausgang dieser Partie auch ein Unentschieden reichen könnte. Darauf will sich der DCH allerdings nicht verlassen.

Hildesheim hat bislang in dieser Saison noch nicht überzeugt. So wie die Hamelner, bevor sie die Hallendorfer Serie reißen ließen. Auf ein Déjà-vu möchte das Oktett um Kapitän Markus Hoffmann gern verzichten. Dafür bedarf es aber einer deutlichen Steigerung auf die Doppelfelder. „Das Checken war unser großes Manko am letzten Spieltag“, weiß Hoffmann, worauf es ankommt. Hohe Punktewürfe bringen am Ende gar nichts, wenn man ein Leg nicht mit einem Treffer in ein Doppelfeld beendet. Ansonsten werden die Hildesheimer zur Stelle sein, um sich die Spiele zu schnappen. Genug Qualität hat der Kader des langjährigen und erfahrenen Niedersachsenligisten.