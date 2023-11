Salzgitter-Bad. Zwei Heimsiege strebt der Tabellenzweite Union Salzgitter am Wochenende in der Tischtennis-Regionalliga Nord in der Altstadtsporthalle an.

Der SV Union Salzgitter hat weiterhin ein klares Ziel vor Augen – die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes in der Tischtennis-Regionalliga. Beide Aufgaben sind an diesem Wochenende lösbar. Zunächst empfängt das Blanke-Quartett den TSV Bargteheide und am Sonntag ist das Schlusslicht Füchse Berlin II in der Altstadtsporthalle zu Gast.