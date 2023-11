Salzgitter-Bad. Innerhalb von 1000 Tagen hat Karsten Holczeck das Vereinsleben beim TSV Fortuna Salzgitter komplett umgekrempelt. 111 neue Mitglieder.

Beim TSV Fortuna Salzgitter ist wieder Leben in die Fortuna-Kampfbahn in der Waldsiedlung eingezogen, seitdem Karsten Holczeck und Goran Bacani 2019 vom SV Union Salzgitter in die Sportanlage an der Paracelsusstraße in Salzgitter-Bad gewechselt sind. Innerhalb von 1000 Tagen krempelte Holczeck zunächst als Fußballobmann und jetzt als Vorsitzender das Vereinsleben komplett um.