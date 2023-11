Salzgitter. Auf norddeutscher Ebene müssen die Salzgitteraner dem Titelverteidiger aus Hamburg aber den Vortritt lassen.

Es war eine besondere Premiere: Zum ersten Mal überhaupt fand die norddeutsche Meisterschaft im „9er Flag Football“ in Salzgitter statt – Lokalkolorit inklusive. Denn: Die Salzgitter Young Steelers, die Oldenburg Knights und die Hamburg PioKids traten im Turniersystem gegeneinander an.

Für Salzgitter und Oldenburg geht es um die Niedersachsenmeisterschaft

So spielte jede Mannschaft zweimal zehn Minuten gegeneinander. Wobei es für die Gastgeber aus Salzgitter und die Oldenburger an diesem Tag noch um einen weiteren Titel ging: Diese beiden Teams spielten zudem die Niedersachsenmeisterschaft unter sich aus.

Kurz nachdem festgestanden hatte, dass der Zuschlag nach Salzgitter ging, lief die Organisation für diese Titelkämpfe an. Mit dem Ziel, hier neue Maßstäbe zu setzen, um den teilnehmenden Spielern, Coaches und Zuschauern nicht nur drei Spiele zu präsentieren, sondern um auch zu zeigen, dass Salzgitter und die Steelers den Football leben. „Leider konnten wir nicht alles so umsetzen, wie wir es gerne gehabt hätten“, gab Abteilungsleiter und Headcoach Roman Jerke an.

Die Steelers bieten ein buntes Rahmenprogramm an

Dennoch kam das, was organisatorisch geboten wurde, bei allen Beteiligten super an. Wie bei jedem Spiel der Steelers Family gab es einen Stadionsprecher und Musik, die durch die Spiele begleitete. Zwischen den Spielen gab es zudem Livemusik von den Sängern der Organisation „Wir Wollen“. Zudem konnte sich jedes Team mit seinem individuellen Einlauflied den knapp 300 Zuschauern präsentieren.

Dann war es so weit: Oberbürgermeister Frank Klingebiel machte den ersten Münzwurf für das Spiel der Young Steelers gegen die Oldenburg Knights. Für beide Mannschaften ging es hier nicht nur um den Sieg, sondern zugleich auch um den Niedersachsenmeister-Titel.

Zum dritten Mal in Serie: Salzgitteraner holen Landestitel

Die Salzgitteraner erwischten den besseren Start und lagen nach der ersten Halbzeit mit 7:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel bauten sie ihren Vorsprung durch einen weiteren Touchdown und ein Field Goal auf 17:0 aus, ehe die Oldenburger durch einen Touchdown und eine Two Point Conversion auf 8:17 verkürzten. Das war zugleich der Endstand. Damit machten die Young Steelers ihren Hattrick perfekt und gewannen zum dritten Mal in Folge den Landestitel.

Die zweite Partie war somit ein vorweggenommenes Endspiel: Die Salzgitteraner trafen auf den amtierenden Nordmeister aus Hamburg. Und der setzte gleich zum Auftakt ein Zeichen und erzielte schon im ersten Spielzug einen Touchdown. Zwei weitere Touchdown sorgten schließlich für einen klaren 21:0-Erfolg der Hanseaten.

Hamburg PioKids sind erneut nicht zu stoppen

Im dritten und letzten Meisterschaftsspiel taten sich die Hamburger zwar etwas schwerer, entschieden aber auch das spannende Duell gegen Oldenburg für sich – und nahmen den Nordmeister-Titel erneut mit in die Hansestadt. Platz 2 sicherten sich die Hausherren.

Damit gehen die Salzgitter Young Steelers nach einer langen und erfolgreichen Saison in ihre wohlverdiente Spielpause und beginnen Anfang Dezember mit den Trainingsvorbereitungen für die nächste Saison, wo sie wieder voll angreifen wollen. Roman Jerke meinte am Ende des Turniers: „Ich bin stolz auf jedes einzelne meiner Kinder. Sie haben zu jedem Zeitpunkt als Mannschaft auf dem Platz gestanden und sind über sich hinausgewachsen. Ich freue mich schon auf die nächste Saison.“

r.