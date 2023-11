Salzgitter. HSG LiSa unterliegt Landesliga-Absteiger Bad Harzburg/Vienenburg.

In der Handball-Regionsoberliga der Männer gab es wenig zu holen für die Salzgitteraner Mannschaften. Das Spiel des FC Viktoria Thiede in Langelsheim wurde kurzfristig abgesagt, während die HSG Liebenburg-Salzgitter die zweite Saisonniederlage kassierte. Immerhin einen Zähler rettete der SV Fortuna Lebenstedt.

HSG Liebenburg-Salzgitter – HSG Bad Harzburg/Vienenburg 22:30 (10:12). Nach einer Viertelstunde führten die LiSa-Luchse mit 6:4 und nährten die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg. Doch in Unterzahl gelang den Harzburgern der Ausgleich, ehe sie mit drei weiteren Treffern in Folge das Kommando übernahmen. Die Luchse hatten gegen die körperlich überlegenen Gäste Mühe, zu Abschlüssen zu kommen. Spielerisch fehlten die Mittel, als Harzburg offensiv gegen Fabian Matthes verteidigte.

Nach der Pause erhöhten die Gäste ihren Vorsprung auf fünf Tore. Einzig Yan Hennig setzte sich im Rückraum in Szene und hielt sein Team bis zum 20:24 (53.) im Rennen. Trotz Überzahl kassierten die Luchse den K.-o.-Schlag, weil sie in der Abwehr den Kreis nicht unter Kontrolle brachten und die Rückraumschützen nicht stoppten.

HSG LiSa: Balschuweit, Jahn, Gedaschke; Hennig 7, Matthes 7, Wolters 3, Hämpke 1, Manczak 1, Plumeyer 1, Rehberg 1, Reske 1, Nolte, von Cisewski.

SV Fortuna Lebenstedt – MTV Braunschweig IV 29:29 (13:17). Lange sah es auch nach einer klaren Niederlage für die Fortunen aus. Als nach nur zwölf Minuten Manuel Schlechtinger die rote Karte sah, bahnte sich das Ungemach an. „In der Szene hätte ich mir etwas mehr Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter gewünscht, denn selbst der Gegenspieler hat gesagt, dass es nicht zwingend Rot war“, berichtete Fortuna-Coach Matthias Pichel. Dass die gesamte erste Halbzeit eher bescheiden verlief, gab der Fortunen-Trainer aber zu.

Auch Halbzeit 2 stand zunächst im Zeichen der Löwenstädter, die auf 21:15 davonzogen. Die Abwehr wirkte nicht sattelfest, so dass der MTV immer wieder zu guten Abschlüssen kam. Erst mit der Umstellung auf eine 5-1-Deckung wendete sich das Blatt, auch weil Dario Thiele im Tor ein paar starke Paraden zeigte. Den richtigen Umschwung brachte Christian Seifert ins Spiel, der ab der 50. Minute mit all seiner Routine den Rückstand erst verkürzte und beim 28:28 egalisierte. Nervenstark markierte Andre Reich vom Siebenmeterpunkt in der Schlussminute den Endstand. „Wir haben immer an uns geglaubt und die Köpfe nach der Pause noch mal hoch genommen“, sagte Pichel.

Fortuna: Müller 1, Kaulen 7, Achenbach, Eberle 2, Schlechtinger 1, Cyron 1, Seifert 3, Reich 10, Graf 4, Thiele.