Angstgegner Braunlage – Salzgitter wieder ohne Sieg

Lebenstedt. In der Eishockey-Regionalliga kann auch Noel Oberrauch mit seinem Tor die 1:4-Pleite der Icefighters gegen Braunlage nicht verhindern.

Es bleibt dabei, in der Eishockey-Regionalliga können die Salzgitter Icefighters nicht gegen Braunlage gewinnen. Am Freitagabend unterlag das Team von Radek Vit den Harzer Falken zuhause mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) und quittierte die vierte Niederlage in Folge.

Vor allem das zweite Drittel ging an die Gäste, die aus ihrer Überlegenheit die vorentscheidenden Treffer markierten und das Spiel auf ihre Seite zogen. Ansonsten hielten die Icefighters lange gut mit und wehrten sich tapfer. „Letztlich fehlten Kleinigkeiten, wir waren nicht immer zu hundert Prozent bei der Sache“, befand Trainer Radek Vit.

Oberrausch trifft bei der Vit-Verabschiedung

Vor dem ersten Bully verabschiedeten die Icefighters ihren ehemaligen Kapitän Lukas Vit, der aus beruflichen Gründen die Stahlstädter nach der letzten Saison in Richtung Kassel verlassen hatte. Vor seinen Augen zeigte das in der Sommerpause stark veränderte Team der Icefighters eine engagierte Anfangsphase. Neuzugang Noel Oberrauch erzielte in der fünften Minute auch prompt den Führungstreffer für die Hausherren. Einen Schuss von Maximilian Rötsch ließ Braunlages Keeper Dupuis prallen und der Italiener bugsierte die Scheibe im Nachsetzen über die Linie zum viel umjubelten 1:0 und seinem ersten Pflichtspieltor im Trikot der Salzgitteraner.

In der Folge blieben die Icefighters am Drücker, drängten auf das 2:0. Allerdings fehlte die letzte Konsequenz. „Das war zu viel Schönspielerei, anstatt die Scheibe einfach auf den Kasten zu bringen“, haderte Radek Vit. In dieser Druckperiode sorgten die Falken mit ihrem Ausgleich für eine kalte Dusche.

Braunlage übernimmt im zweiten Drittel das Kommando

Das schien die Gäste zu beflügeln. Im Mitteldrittel übernahmen sie das Kommando auf dem Eis. Braunlage agierte, Salzgitter reagierte. Es dauerte auch keine drei Minuten, bis es im Kasten von Dennis Korff klingelte. Der große Falken-Fanblock sah mit Freuden, dass ihr Team nicht locker ließ. Nur langsam konnten sich die Icefighters aus der Umklammerung befreien und für Entlastung sorgen.

Wirklich gefährlich wurden die Gastgeber aber erst ab der 36. Minute, als die Falken gleich zwei Spieler auf der Strafbank hatten. Der Ausgleich blieb ihnen jedoch verwehrt, und kurz vor der Drittelpause erhöhten die Harzer gar auf 3:1. Korff war bei dem Fernschuss die Sicht verdeckt. „Das waren blöde Gegentreffer“, ärgerte sich Co-Trainer Sascha Pelikan in der Pause.

Im Schlussdrittel neutralisierten sich beide Teams lange. Ein wenig wirkte es so, als konnten die Icefighters nicht mehr zulegen und die Falken wollten nicht. Doch kampflos gaben sich die Hausherren nicht geschlagen. Mit mehr Körperlichkeit versuchten sie, die Falken zu beeindrucken und zu Fehlern zu zwingen. Braunlage blieb aber cool und verwaltete geschickt die Führung. Beim 1:4 sah auch Goalie Korff zum ersten Mal nicht gut aus. Damit war die Entscheidung gefallen. Die Falken vergaben sogar noch einen Penalty, das fiel aber nicht mehr ins Gewicht

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de