TSV Üfingen verspielt 2:0-Führung und verliert mit 2:5

Trotz eines Blitzstarts mit zwei schnellen Toren reichte es für den Fußball-Bezirksligisten TSV Üfingen nicht zu einem Sieg gegen die starken Gäste des Goslarer SC. Am Ende stand eine 2:5 (2:3)-Niederlage zu Buche, die auch in dieser Höhe verdient war. „Goslar war einfach besser“, so der Kommentar von Üfingens Co-Trainer Daniel Sebulke nach dem Schlusspfiff.

Dabei hatte die Partie für die Gastgeber vielversprechend begonnen. Das Spiel hatte noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen, da führte Üfingen bereits mit 2:0. Felix Richter und Nils Molau nutzten die Lücken der Goslarer. Es schien also eine klare Sache für die Hausherren zu werden. Da hatte aber der Gast vom Harzrand etwas dagegen. Wer glaubte, die Moral sei durch die zwei Tore gebrochen, sah sich eines Besseren belehrt. Goslar hatte mehr Spielanteile und kam immer wieder gefährlich vor das Gehäuse von Fabian Gruhn.

Dabei überzeugten die Gäste mit blitzsauberen Kontern, die nach 28 Minuten zum Ausgleich führten. Damit aber noch nicht genug: In Minute 32 hatte der GSC die Partie komplett gedreht und ging mit einer 3:2-Führung in die Kabine.

Mit frischem Elan wollten die Hausherren in der zweiten Hälfte da anknüpfen, wo sie zu Beginn der Partie aufgehört hatten. Der Schuss ging nach hinten los. Anstatt den schnellen Ausgleich zu erzielen, war es Goslar vorenthalten, in der 46. Minute auf 4:2 zu erhöhen – erster Schuss, erstes Tor. „Das war ein krasser Rückschlag für die Mannschaft, die sich für die zweiten 45 Minuten so viel vorgenommen hatte“, sagte Sebulke. Er lobte indes sein Team, das in keiner Phase der Partie aufgesteckt hatte. „Wir sind trotz des Schocks gut zurückgekommen und waren nah dran, aber der Gegner war robuster und effektiver in den Zweikämpfen. Bei uns ging jeder zweite Ball verloren. Das war spielentscheidend“, konstatierte der Co-Trainer und gab zu, dass die Goslarer über die 90 Minuten das spielstärkere Team waren.

„Die erste Hälfte war eigentlich trotz der schnellen Tore zum Vergessen. In den zweiten 45 Minuten hat unser Team die Vorgaben besser umgesetzt und ein gutes Spiel gezeigt. Leider hat Goslar und nicht wir die Tore gemacht“, so Sebulke weiter. Unter anderem hatten Lukas Kamann und Phillip Lüer jeweils eine gute Torgelegenheit auf dem Stiefel, die beide Üfinger jedoch ungenutzt ließen.

Tore: 1:0 Richter (3.), 2:0 Molau (7.), 2:1 Rall (20.), 2:2 Hartwig (28.), 2:3, 2:4 Martinato (32., 46.), 2:5 Hartwig (90.).

