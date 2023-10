Icefighters verlieren das dritte Auswärtsspiel in Folge

Kiril Borisov und die Salzgitter Icefighters (in Schwarz) kommen in dieser Saison noch nicht richtig in Tritt.

Drittes Auswärtsspiel, dritte Niederlage: Die Salzgitter Icefighters suchen in der Eishockey-Regionalliga weiter nach den richtigen Mitteln, um in der Fremde erfolgreich zu spielen. Nach dem 3:6 (0:0, 2:4, 1:2) bei den Bremer Weserstars wurde Trainer Radek Vit nun deutlich und kritisierte seine Mannschaft scharf. Es war ein Doppelschlag der Hausherren, der den Coach auf die Palme brachte.

Bis kurz vor Ende des zweiten Drittels hatte seine Mannschaft das Spiel ausgeglichen gestaltet. Neuzugang Aaron Beslé (28.) und der wiedergenesene Roman Löwing (29.) hatten auf die Führung der Weserstars (24.) die passende Antwort und brachten die Gäste mit 2:1 in Front. Nach 36 Minuten glichen die Gastgeber wieder aus.

Icefighters kassieren zwei Tore binnen fünf Sekunden und sorgen für laute Kabinenansprache

Als sich die Icefighters dann scheinbar schon in der zweiten Drittelpause sahen, schlugen die Bremer eiskalt zu. Fünf Sekunden vor der Sirene erzielte Avgustinas Silinas das 3:2. Das anschließende Bully gewannen die Weserstars und erhöhten eine Sekunde vor dem Drittelende gar auf 4:2 – die Vorentscheidung. „Meine Ansprache war definitiv lauter als sonst. Ich war stinksauer, weil wir uns wieder einmal selbst geschlagen haben. Die Jungs machen einfach ihre Aufgaben nicht, halten sich nicht an Absprachen“, so Trainer Vit. Beim Bully-Verlust nach dem 2:3 hätten die Außenstürmer die freiliegende Scheibe attackieren müssen. „Der Gegner war einfach wacher und griffiger. Wir haben nur zugeschaut“, ärgerte sich der Coach über das „Nicht-Verhalten“ seines Teams.

Icefighters-Trainer Vit: Die Zeit der Nettigkeiten von mir ist jetzt endgültig vorbei

Seine Mannschaft hatte die deutliche Kabinenpredigt scheinbar verinnerlicht, kam durch Niels Hilgenberg schnell zum 3:4-Anschlusstreffer (42.). Doch ein weiterer Treffer wollte nicht mehr fallen, obwohl die Chancen dazu da waren. „Wir haben uns wie schon in den Spielen zuvor gute Möglichkeiten erarbeitet, aber die Schüsse gehen teilweise meilenweit am Kasten vorbei. Wir verlieren wieder ein Spiel, in dem wir definitiv nicht die schlechtere Mannschaft waren. Die Zeit der Nettigkeiten von mir ist jetzt endgültig vorbei“, kündigte Vit eine straffe Trainingswoche an.

Salzgitter Icefighters: Korff, Schwebe – Bersevics, Kanak, Starkowski, Rebig, Hilgenberg, Rötsch – Friedrich, Fediukin, Beslé, Polacik, Pelikan, Borisov, Pape, Schwab, Frey. Löwing.

Tore: 1:0 Egle (24., in 5:4-ÜZ), 1:1 Beslé (28., Löwing, Kanak), 1:2 Löwing (29., Kanak, in 5:4-ÜZ), 2:2 Egle (36.), 3:2 Silinas (40.), 4:2 Sabudski (40.), 4:3 Hilgenberg (42., Pape), 5:3, 6:3 Gluchich (54., 56.).

Strafzeiten: Weserstars 14 Min., Icefighters 14 Min.

Zuschauer: 287

