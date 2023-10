Vahdet verliert gegen Goslar und Trainer Polat sieht Rot

Lebenstedt. In einem rasanten Duell unterliegt der Fußball-Bezirksligist KSV Vahdet Salzgitter dem Goslarer SC zu Hause mit 1:2.

Eine gelb-rote Karte für Vahdets Halil Özel (in Rot) brachte Trainer Veysel Polat nach dem Spiel auf die Palme.

Der KSV Vahdet Salzgitter steckt in einer Ergebniskrise. Nur einen Sieg holten die Leben-stedter in den vergangenen fünf Spielen in der Fußball-Bezirksliga. Anstatt den Rückstand auf Tabellenführer Union Salzgitter zu verkürzen, muss der KSV nach dem 1:2 (1:1) zu Hause gegen den Goslarer SC nun erst einmal wieder auf die Konkurrenz gucken, die aus dem Mittelfeld wieder näher gerückt ist.

Das Spiel gegen die Harzer war wie von Trainer Veysel Polat im Vorfeld erwartet „offensiv geführt“. Dabei konnte Vahdets Torschütze vom Dienst, Sadik Balikci, die Gästeführung in der 45. Minute zum 1:1-Pausenstand ausgleichen.

Wilde Schlussphase endet bitter für den KSV

In der Schlussphase der zweiten Halbzeit überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst wurde der eingewechselte Kaan Öztürk so hart gefoult, dass er den Platz verletzt wieder verlassen musste. Doch nicht ein Goslarer Spieler wurde bestraft, sondern Halil Özel, der die gelb-rote Karte sah (81.). „Ich weiß bis jetzt nicht, was Halil gesagt haben soll, dass er dafür die zweite gelbe Karte gesehen hat“, erklärte Polat nach dem Spiel.

Doch dies war nicht der einzige Aufreger in den zweiten 45 Minuten. In der 88. Minute erwarteten alle Anwesenden im Can-Sportpark einen Elfmeterpfiff für die Hausherren. „Selbst der Gegner meinte zu mir im Anschluss, dass es ein Strafstoß für uns gewesen sei“, ärgerte sich Polat. Doch anstatt der großen Chance auf die 2:1-Führung kam es, wie es kommen musste: Im direkten Gegenzug schossen die Goslarer das 2:1 und stellten damit gleichzeitig den Endstand her.

Trainer Poley sieht nach Spielende Rot

Der für seine ruhige Art bekannte KSV-Trainer hatte nach dem Schlusspfiff noch Redebedarf. „Ich bin zum Schiri gegangen und wollte von ihm wissen, warum mein Spieler die gelb-rote Karte gesehen hat und warum es keinen Elfmeter gab. Er hat mir aber einfach nicht geantwortet, er hat einfach gar nichts gesagt. Das ist doch keine vernünftige Art und Weise, wie man miteinander umgeht“, echauffierte sich Polat noch weit nach Spielende. Mehrmals wiederholte Polat seine Frage, wurde dabei „auch etwas lauter“. Dafür sah der Coach dann noch auf dem Weg in die Kabine die rote Karte. „Ich bin für heute komplett bedient“, kommentierte Polat abschließend.

Tore: 0:1 Martinato (16.), 1:1 Balikci (45.), 1:2 Rall (88.). Bes.: Gelb-Rot für Halil Özel (81., Vahdet).

