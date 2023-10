Hallendorfer Siegesserie reißt nach 39 Erfolgen gegen Hameln

Nun hat es sie doch erwischt. Nach 39 Siegen in Folge gingen die Steeldarter des DC Hallendorf am Samstag erstmals als Verlierer von den Boards. Nach dem 7:5 über die Dartskulls Basche war der DC Hameln 79 beim 5:7 der große Spielverderber in der Niedersachsenliga. „Wir haben einfach die Doppel zum Checkout nicht getroffen“, haderte Teamkapitän Markus Hoffmann.

DC Hallendorf – DC Hameln 79 5:7. Aufgrund der Doppel-Schwäche lag seine Mannschaft gegen die Rattenfänger schnell mit 0:5 im Hintertreffen. Pascal Jeske, Daniel Riedel, Jennifer König und Timo Schweppe holten zusammen lediglich zwei Legs, nur Eugen Stober schnupperte zumindest bei seinem 2:3 an einem Erfolgserlebnis. Die Hamelner waren hingegen deutlich zielsicherer.

Markus Hoffmann, Marcus Kirchmann und Kevin Nitschke verkürzten den Rückstand vor den Doppeln auf 3:5, sodass die Hoffnung zurückkehrte, die erste Niederlage seit zweieinhalb Jahren noch vermeiden zu können. Jeske/Hoffmann holten auch gleich das erste Doppel, doch Schweppe/Nitschke verpassten sowohl die entscheidenden Doppelfelder als auch den Ausgleich. Mit 2:3 war der erste Punktverlust bereits besiegelt, ein Unentschieden aber noch möglich.

Leider hat sich die Checkout-Schwäche aus den Einzeln auch in den Doppeln fortgesetzt, weswegen wir das 6:6 nicht geschafft haben. Trotzdem bin ich unheimlich stolz, wie wir nach dem 0:5 gekämpft haben, auch wenn die Belohnung am Ende ausblieb. Markus Hoffmann, Kapitän des DC Hallendorf

Marcus Kirchmann und Debütant Jan Karsten mussten über die volle Distanz gehen. Nervenstark gelang ihnen mit dem 3:2 der 5:6-Anschluss. Parallel stieg die Spannung ins Unerträgliche. Daniel Riedel und Eugen Stober hatten jeweils zwei Legs gewonnen und verloren, sodass auch das letzte Doppel in den Decider ging. „Leider hat sich die Checkout-Schwäche aus den Einzeln auch in den Doppeln fortgesetzt, weswegen wir das 6:6 nicht geschafft haben“, seufzte Kapitän Hoffmann nach dem unglücklichen 5:7 und dem Ende einer unfassbar starken Erfolgsserie. „Trotzdem bin ich unheimlich stolz, wie wir nach dem 0:5 gekämpft haben, auch wenn die Belohnung am Ende ausblieb“, ergänzte Hoffmann. Dennoch ging der Hamelner Sieg in Ordnung, denn der Vorjahresvierte und neue Tabellenzweite hatte einfach einen richtig guten Tag erwischt, der Aufsteiger aus Hallendorf hingegen nicht.

Dartskulls Basche – DC Hallendorf 5:7. Schon gegen die Gastgeber der Dartskulls Basche hatte sich abgezeichnet, dass der Tabellenführer nicht die zuletzt gewohnte Leichtigkeit an den Tag legen konnte. Aber mit Kampfgeist ging Hallendorf im Duell der bis dahin ungeschlagenen Neulinge nach den Einzeln mit 5:3 in Führung. Eugen Stober/Kevin Nitschke und Pascal Jeske/Markus Hoffmann machten schließlich den Deckel auf den 39. Erfolg hintereinander. „Ein Sieg ist besser als keiner, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis unsere Serie mal reißt“, bilanzierte Markus Hoffmann.

