Hasan Örs und Viktoria Thiede gehen getrennte Wege

Diese Nachricht kommt überraschend: Hasan Örs ist nicht mehr länger Trainer des Fußball-Nordharzligisten FC Viktoria Thiede. Verein und Coach haben sich bereits am Mittwoch einvernehmlich auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Vorerst übernimmt der bisherige Co-Trainer Marvin Pramme als spielender Coach.

Hasan Örs erklärt seine Ziele bei Viktoria Thiede als erreicht und sucht neue Herausforderung

„Ich habe meine Aufgaben im Verein erfüllt. Letzte Saison haben wir den Klassenerhalt geschafft und diese Saison stehen wir in der oberen Tabellenhälfte. Darum habe ich mich entschlossen, eine neue Herausforderung als Trainer in einem anderen Verein zu suchen“, erklärt Örs gegenüber dieser Zeitung. Wohin er nun wechseln werde, stehe indes noch nicht fest.

Viktorias Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Migge bestätigt den überraschenden Rücktritt seines Trainers: „Die Entscheidung ist nach einem Gespräch am Mittwoch einvernehmlich gefallen.“ Vorerst werde Co-Trainer Marvin Pramme übernehmen. „Das ist allerdings keine Dauerlösung. Marvin sollte langsam an den Trainerjob herangeführt werden und überbrückt nun erst einmal die nächsten zwei, drei Spiele. Dann wollen wir einen Nachfolger präsentieren“, so Migge.

