A-Jugendteams des SCU und des KSV Vahdet verlieren

Für die A-Jugendteams des SCU SalzGitter und des KSV Vahdet Salzgitter lief der Spieltag in ihren Fußball-Ligen mehr als unglücklich. Teuer bezahlte der SCU die 2:3-Niederlage gegen die JSG Goslar in der Landesliga. Denn Abwehrchef Claas Schäfer verletzte sich schwer. Vahdet schlug sich in Göttingen bei der 1:8-Pleite in der Bezirksliga selbst.

Landesliga

SCU SalzGitter – JSG Goslar 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Gomzi (33.), 1:1 Klug (36.), 1:2, 1:3 Zink (67., 77.), 2:3 Gomzi (80.).

Nach langer Abtastphase sorgte SCU-Torjäger Justin Gomzi für die 1:0-Führung. Nur drei Minuten später erzielte Jannis Klug den 1:1-Ausgleichstreffer. „Wir haben einen eigenen Einwurf und spielen den Ball zum Gegner. Der Eigenfehler führte zum Ausgleich“, grämte sich SCU-Co-Trainer Marco Krause zur Pause. Das Unheil der Gastgeber nahm dann in der 54. Minute seinen Lauf. Abwehrchef Claas Schäfer verletzte sich bei einem Zusammenprall schwer am Knie. Mit Verdacht auf einen Bänderriss wurde Schäfer vom Platz geführt. In den folgenden 20 Minuten kam das Team von SCU-Trainer Sebastian Hiebsch nicht mehr in die nötige Ordnung. Vielmehr riss der ehemalige Akteur der Salzgitteraner, Matteo Kurtz, das Heft im Mittelfeld an sich. Der quirlige Mittelstürmer Niklas Zink konnte bei seinem Doppelpack zum 3:1 für die Gäste innerhalb von elf Minuten nicht entscheidend gestört werden. Der zweite Treffer von Justin Gomzi zum 2:3-Anschluss sorgte in den letzten Spielminuten noch einmal für Spannung. Doch einen weiteren Torerfolg konnten die Südstädter trotz eines Sturmlaufes in Richtung Goslarer Tor nicht mehr erreichen.

Bezirksliga

JSG West Göttingen – KSV Vahdet Salzgitter 8:1 (3:0). Tore: 1:0 Eigentor Altan (30.), 2:0 Zalat (35.), 3:0 Daume (45.+1), 4:0 Zalat (54.), 5:1 Ceylan (71.), 6:1 Christel (72.), 7:1 Graelss (79.), Runk (87.).

Das unglückliche Eigentor von Olcayto Altan und das verletzungsbedingte Ausscheiden von Torhüter Mounir Cheklam führten zum Bruch im Spiel des Gastes. „Wir haben bei der stärksten Mannschaft der Liga verloren. Die Kicker aus Göttingen haben schon Klasse“, stellte Vahdets Trainer Tuncay Senbecer nach der Rückkehr sachlich fest.

