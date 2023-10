Hallendorf beweist Geduld und siegt 3:0 gegen Kissenbrück

In der Fußball-Nordharzliga festigte der TSV Hallendorf mit einem 3:0 gegen den SV Kissenbrück die Tabellenführung. Viktoria Thiede holte einen 4:3-Erfolg beim TSV Salzgitter. Der MTV Lichtenberg feierte einen 5:1-Kantersieg.

TSV Salzgitter – FC Viktoria Thiede 3:4 (1:2). Tore: 0:1 Gottsleben (19.), 1:1 Eigentor Schmidt (25.), 1:2 Schmidt (34), 1:3 Elsner (66.), 2:3 Kuppka (84.), 2:4 Elsner (87.), 3:4 Kuppka (89.).

„Meine Jungs haben sehr gut angefangen und das umgesetzt, was gefordert war. Nur konnten wir uns heute dafür leider nicht belohnen“, bilanzierte TSV-Coach Yasin Bayrakdar nach einem spannenden Derby. Thiede ging aus dem Nichts mit 1:0 in Führung (19.) und sorgte wenig später durch ein Eigentor von Dennis Schmidt selbst für den Ausgleich (25.). Schmidt war es dann auch, der die 2:1-Halbzeitführung für seine Viktoria besorgte. „Nach dem Wechsel konnten wir nicht mehr an die Vorgaben anknüpfen und kassierten das 1:3“, so Bayrakdar. Seine Mannschaft verkürzte in der turbulenten Schlussphase noch einmal auf 2:3. Doch wenig später sorgte das 4:2 von Doppeltorschütze Jan Elsner für die Entscheidung. Die Gallier kämpften bis zum Schluss, mehr als der 3:4-Endstand durch Can-Lukas Kuppka – ebenfalls sein zweiter Treffer – war aber nicht mehr drin.

TSV Hallendorf – SV Kissenbrück 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Liehr (70.), 2:0 Mazreku (79.), 3:0 Liehr (88.)

Von Beginn an entwickelte sich für den Spitzenreiter ein Geduldsspiel. Es dauerte lange, bis das erlösende 1:0 durch Devin Liehr fiel. „Der Gegner stand sehr tief und machte es uns mit dieser Taktik nicht gerade einfach“, erklärte TSV-Coach Gökcin Özgür und betonte: „Meine Jungs haben die Sache mit Geduld gelöst.“

SG Veltheim/Lucklum – MTV Lichtenberg 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Müller (43.), 1:1 Irie (50.), 1:2 Hockmann (66.), 1:3 Müller (80.), 1:4 Hockmann (89.), 1:5 Sieber (90. +5). Besonderes Vorkommnis: Rot für Veltheim (35.)

In einem torreichen Spiel setzte sich der MTV Lichtenberg verdient durch, obwohl es laut Spielertrainer Till Hockmann ein „extrem schwaches Spiel“ seiner Mannschaft gewesen sei. Lucklum spielte nach einem Platzverweis wegen eines Ellenbogenstoßes lange Zeit zu zehnt (35.). „Wir haben dann die Räume besser genutzt und gehen vor der Halbzeitpause in Führung“, so Hockmann. Trotz Unterzahl gelang den Hausherren jedoch nach dem Wechsel das 1:1 (50.). „Wir haben über 90 Minuten keinen richtigen Zugriff auf die Partie bekommen, spielten aber gute Konter, die zu Toren führten und uns am Ende doch überraschend ein 5:1 bescherten“, so der Coach.

TuS Cremlingen – KSV Vahdet Salzgitter II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Neumann (11.), 1:1 Duran (51.), 1:2 Yalcin (85.). Bes.: Rot Suel (43.), Gelb-Rot Ashapoglu (90.+5, beide Vahdet II).

Vahdet II geriet früh in Rückstand und hatte Probleme ins Spiel zu kommen. Erst nach 30 Minuten wurde das Team stärker und belohnte sich mit einigen guten Chancen. Kurz vor der Pause schwächte Celal Suel sein Team jedoch mit einer glatten roten Karte. „Es war nicht einfach, mit zehn Mann zu bestehen“, resümierte KSV-Coach Alpaslan Arslan. Um zu punkten, hatte der Trainer in der zweiten Hälfte umgestellt. Das klappte gut, denn kurz nach der Pause fiel bereits der Ausgleich durch Mehmet Duran. Die Gäste belohnten sich für eine tolle Moral mit dem 2:1 in der 85. Minute durch Cem Yalcin.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de