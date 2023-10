Die Icefighters-Offensive kommt in Timmendorf ins Stocken

Goalie Dennis Korff (links) und Verteidiger Nicholas Kanak haben beim Auswärtsspiel in Timmendorf einen guten Job gemacht und nur einen Gegentreffer in Unterzahl zugelassen. Auf der anderen Seite konnten die Icefighters ihre Chancen nicht nutzen.

Mit dem für ein Eishockeyspiel ungewöhnlichen Ergebnis von 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) kehrte Regionalligist Salzgitter Icefighters am späten Sonntagabend vom Spiel bei den Beach Devils Timmendorf zurück. Ein Gegentor in Unterzahl in der 13. Minute sorgte für die Entscheidung im ausgeglichenen Duell der beiden Teams, in dem die Keeper Dennis Korff (Icefighters) und Ryan Bontorin (Timmendorf) einen sehr guten Tag erwischten.

36-mal feuerten die Hausherren vor knapp 500 zahlenden Zuschauern auf den Kasten der Icefighters, 24 Chancen auf einen Treffer hatten die Gäste aus Lebenstedt. Doch nur einmal fand die Scheibe den Weg hinter die Linie. Icefighter Ales Kosnar kassierte in der 12. Minute die erste Strafe der Partie für einen unerlaubten Körperangriff. Nach etwas mehr als einer Minute nutzte der Timmendorfer Tobias Bruns die Überzahl auf dem Feld zum 1:0, was am Ende auch der Siegtreffer sein sollte.

Den Icefighters-Stürmern fehlt die letzte Konsequenz in den Abschlüssen

„Sicherlich hat Timmendorf mehr Schüsse verbucht, aber was die echten Torchancen angeht, war es eine sehr ausgeglichene Partie“, erklärte Icefighters-Coach Radek Vit. Seine Mannschaft habe im ersten Drittel mehr Spielanteile gehabt, Timmendorf war im Mittelabschnitt das bessere Team. „Im letzten Drittel ging es dann hin und her. Leider haben wir uns für unseren Aufwand nicht belohnen können“, sagte der Coach.

Seinen Sturmreihen habe die letzte Konsequenz in den Abschlüssen gefehlt. „Da kommt der Pass nicht genau an oder die Puck-Annahme ist etwas schlampig. Das müssen wir abstellen, dann gewinnen wir auch solche engen Spiele“, sagte Vit. Generell sei er mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden, allerdings sei das Ergebnis maximal unglücklich. „In dieser frühen Saisonphase holst du dir Selbstvertrauen und Motivation durch Siege. Wenn du dann in einem Spiel sehr gut mithältst und am Ende so unglücklich und knapp verlierst, bringt das gar nichts in Sachen Selbstvertrauen – im Gegenteil“, erklärte der Coach.

Salzgitter Icefighters müssen mindestens im kommenden Spiel auf ein Trio verzichten

Positiv sei der neue Modus mit acht Playoff-Plätzen anstatt nur vier wie in der Vorsaison. „Wir haben nicht den kompletten Druck, jedes Spiel gewinnen zu müssen, was nicht heißt, dass wir Partien abschenken. Aber es ist etwas mehr Zeit da, damit sich die Mannschaft finden und entwickeln kann“, sagte der Trainer.

Zeit werden auch Ales Kosnar, Jakob Ceglarski und Jannis Bahr benötigen. Alle drei werden in der kommenden Woche beim Spiel gegen die Weserstars in Bremen fehlen. „Ales hat bei einem Check etwas an der Leiste abbekommen, Jannis hat einen dicken Knöchel nachdem er einen Schuss geblockt hat und bei Jakob müssen wir die Diagnose vom Arzt abwarten, er ist unglücklich in der Bande gelandet“, gab Vit eine erste Wasserstandsmeldung zu den drei Verletzten ab, die sich zu Roman Löwing und Tobias Kreismer gesellen.

Icefighters: Korff, Schoch – Bahr, Kanak, Starkowski, Rebig, Hilgenberg – Friedrich, Polacik, Borisov, Pape, Chrudimsky, Schwab, Bersevics, Kosnar, Ceglarski, Oberrauch, Rötsch.

Tor: 1:0 Bruns (13., in 5:4-ÜZ).

Strafen: Timmendorf 9 Minuten, Icefighters 11 Minuten.

Zuschauer: 481.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de