Üfingen II dreht Partie bei Union II mit einem Schlussspurt

Salzgitter Der FSV Fuhsetal bleibt nach dem 5:2 gegen Victoria Heerte weiterhin ungeschlagen in dieser Saison und behauptet die Tabellenführung.

Union Salzgitter II (in Blau) und der TSV Üfingen II (in Grün) haben sich ein enges Duell geliefert, das der TSV am Ende knapp für sich entschieden hat.

Michael Hahn

Der FSV Fuhsetal bleibt als einziges Fußballteams der 1. Nordharzklasse 2 in dieser Saison ungeschlagen. Die Mannschaft von Fred Matejasik besiegte Victoria Heerte auf eigenem Platz mit 5:2. Der TSV Üfingen II festigte derweil Platz 3 mit einem starken Endspurt gegen den SV Union Salzgitter II. Auch die Reserven von Fortuna Lebenstedt und des SV Innerstetal fuhren Auswärtssiege ein.

Union Salzgitter II – TSV Üfingen II 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Fischer (51.), 1:1 Lu. Kick (78.), 1:2 Müller (85.).

Union-Trainer Christoph Juch ärgerte sich nach der Partie: „Wir haben wieder drei Punkte in der letzten Viertelstunde verschenkt.“ Sein Team sei besser im Spiel gewesen und habe sich auch viele Chancen in der ersten Halbzeit erarbeitet. „Nur das Tor wollte einfach nicht fallen“, sagte Juch. Dies änderte David Fischer kurz nach Wiederbeginn (51.) mit seinem Treffer zum 1:0. „Meine Mannschaft verpasst es dann, das 2:0 nachzulegen“, berichtete Juch. In den letzten 15 Minuten verloren die Hausherren die Kontrolle über das Spiel und die Gäste nutzten diese Schwächephase eiskalt aus. Luis Kick und Nick Müller drehten die Partie.

FSV Fuhsetal – SV Victoria Heerte 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Kindich (15.), 2:0 Schneider (17.), 2:1 Menzel (28.), 3:1 Kindich (36.), 3:2 Brackmann (58.), 4:2 Kirsch (60.), 5:2 Freckmann (70.).

FSV-Trainer Fred Matejasik sprach von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel über weite Strecken im Griff gehabt.“ Allerdings gönnte sich sein Team sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit jeweils eine zehnminütige Phase, in der es das Heft des Handelns aus der Hand gab. „Da kriegen wir auch die Gegentore. Wobei uns unser Keeper Timo Przybilla noch vor Schlimmerem bewahrt hat“, erzählte Matejasik. Seine Jungs hätten auf die Schwächephasen jeweils gut reagiert und Tore nachgelegt. Vor allem für die Premierenschützen Jan Kirsch und Christopher Kindich freute sich der Trainer.

GA Gebhardshagen II – SV Innerstetal II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 L. Hartmann (43.), 0:2 Mitschka (45.), 0:3 L. Hartmann (80.).

Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause brachten Luca Hartmann und Marvin Mitschka den SV Innerstetal II auf die Siegerstraße.

AKV Salzgitter – Fortuna Lebenstedt II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Vrbica (75.).

Im Lebenstedter Derby sorgte Mario Vrbica eine Viertelstunde vor Schluss für den Siegtreffer der Gäste, die damit in der Tabelle am AKV Salzgitter vorbei auf Platz 4 vorrücken.

