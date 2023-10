Lebenstedt Die Krähenrieder verdienen sich den dritten Sieg in Folge durch eine Leistungssteigerung gegen den Aufsteiger in der zweiten Halbzeit.

Die Zurückhaltung der ersten 45 Minuten haben die Fortunen Lukas Ceglarski (in Blau, rechts) und Jan Pote (links) in der zweiten Halbzeit gegen den SC Harlingeorde komplett abgelegt.

Fußball-Bezirksliga 4:1 gegen Harlingerode – Fortuna bleibt in der Erfolgsspur

Mit einer überzeugenden Leistung, vor allem in der zweiten Hälfte, schickte Fußball-Bezirksligist Fortuna Lebenstedt Aufsteiger SC 18 Harlingerode mit einer 1:4 (1:1)-Packung auf die Heimreise. Das klare Ergebnis war dem Spielverlauf nach auch in dieser Höhe mehr als verdient. Es war bereits der dritte Erfolg in Serie für die Hausherren, die mit dem deutlichen Sieg nun bereits auf den achten Tabellenplatz vorgerückt sind.

Fortuna-Keeper sieht beim 0:1 nicht gut aus, hält aber kurz vor der Pause einen Elfmeter

Starker Rückhalt seines Teams war Fortuna-Keeper Simon Kässmann, der kurz vor dem Pausentee (41.) mit einer klasse Parade einen Foulelfmeter reaktionsschnell parierte und so seine Mannschaft im Rennen hielt. Allerdings sah er nicht ganz glücklich beim 0:1-Rückstand bereits nach 9 Minuten aus. Ansonsten attestierte Fortunen-Coach Daniel Reinsch seinem Keeper eine gute Partie. Das, so Reinsch, treffe auch auf den Doppeltorschützen Rick Liebig zu, der zusätzlich noch den vierten Treffer auflegte. Er habe auf der Sechser-Position eine gute Leistung abgerufen.

Mit den ersten 45 Minuten zeigte sich der SV-Coach aber keineswegs zufrieden, obwohl sich sein Team ein Plus an Chancen erarbeitete. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und agierten nicht geduldig genug. Die Aktionen waren zudem zu fahrig angelegt. Denn die sich bietenden Torchancen wurden sehr leichtfertig vergeben. Das war richtig schlecht“, unterstrich Trainer Reinsch und betonte, sein Team habe in dieser Phase absolut „keinen Fußball“ gespielt.

Knackpunkt der Partie war dann wohl aber die 41. Spielminute, als der gute Schiri auf Foulelfmeter für Harlingerode entschied. Wären die Gäste da erneut in Führung gegangen, wäre es vielleicht ein heißer Tanz auf dem Kunstrasenplatz geworden. So aber ebnete Keeper Kässmann den Weg für einen verdienten Heimerfolg der Fortuna.

Fortuna macht in der zweiten Halbzeit hinten dicht und nutzt vorne die Chancen

Denn in der zweiten Hälfte machten die Spieler um Kapitän Rick Liebig alles besser, was sie in der ersten Halbzeit vermissen ließen. Plötzlich lief der Ball, die Kombinationen und Laufwege stimmten, die Tormöglichkeiten häuften sich und wurden auch verwertet. Vor allem stand die Defensive besser als zu Beginn der Partie und ließ nichts mehr anbrennen. „Wir standen hinten richtig gut und haben aus dieser Sicherheit heraus auch endlich richtig guten Fußball gespielt“, lobte der Trainer seine Mannschaft. Harlingerode hatte schließlich mit zunehmender Spieldauer nichts mehr entgegenzusetzen.

Tore: 0:1 Lüddemann (9.), 1:1 Pote (11.), 2:1, 3:1 Liebig (66., 74.), 4:1 Tilmans (90.+3).

