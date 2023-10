Icefighters sind wieder erster Gegner für den Gegner

Trainer Radek Vit steht in Timmendorf wieder hinter der Bande, nachdem er in Hamburg aus privaten Gründen gefehlt hat.

Drittes Saisonspiel für die Salzgitter Icefighters in der Eishockey-Regionalliga und zum dritten Mal feiert der Gegner seine Saisonpremiere. Im Gegensatz zu den Beach Devils Timmendorf haben die Lebenstedter bereits 125 Pflichtspielminuten auf dem Eis hinter sich. Einen wirklichen Vorteil sieht Coach Radek Vit darin nicht, wenn sein Team am Sonntag ab 17.30 Uhr an der Ostsee antritt.

„Sicherlich schadet es nicht, dass wir schon zwei Spiele gemacht haben. Aber auch Timmendorf stand auf dem Eis – hat zuletzt zwei Härtetests gegen den Adendorfer EC absolviert. Sie fangen also auch nicht bei Null an“, erklärt der Trainer der Icefighters. Viel wichtiger sei, dass seine Mannschaft im Spiel in Hamburg, bei dem Vit aus privaten Gründen fehlte, trotz der 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen eine gute Leistung abgeliefert habe. „Die Jungs lagen zweimal hinten und haben eine gute Reaktion gezeigt. Ein Penaltyschießen ist dann immer auch eine gewisse Glückssache“, sagt Vit.

Kreismer und Löwing werden bald im Kader zurück erwartet

Gleichzeitig ist der Coach froh, dass sich die Reihen der Verletzten und Kranken langsam lichten und sich die Formation finden kann: „In den ersten beiden Trainingseinheiten in dieser Woche haben noch einige gefehlt. Am Donnerstag waren wir aber nahezu komplett und es war ein gutes Tempo drin.“ So stand Tobias Kreismer nach seiner Verletzung wieder auf dem Eis. Eine Alternative für den Kader für das Timmendorf-Spiel ist er zwar noch nicht, aber lange dauert es nicht mehr bis zum Saisondebüt des Stürmers. Gleiches gilt für Verteidiger Roman Löwing: „Ich denke, in der kommenden, spätestens in der übernächsten Woche ist Roman zurück und dann können wir aus dem Vollen schöpfen“, blickt Vit voraus.

Neben dem Trainer wird in Timmendorf auch wieder Torwart Dennis Korff mit von der Partie sein. „Gegen Hamburg musste er kurzfristig beruflich passen. Das war schade, weil Dennis aktuell sehr gut drauf ist und eine ungemeine Ruhe auf dem Eis ausstrahlt“, schwärmt Vit von seinem Stammkeeper. Aber auch Ersatzmann Pablo Schwebe habe es beim HSV nach anfänglichen Unsicherheiten gut gemacht. Der Trainer könne die Kritik, die teilweise über die sozialen Medien bezüglich der Goalis 2 und 3 geäußert werde, nicht nachvollziehen: „Sowohl Pablo als auch Renè Schoch machen ihre Sache gut, wenn sie gebraucht werden. Dass bei wenig Spielpraxis nicht alles gleich funktioniert, wie es soll, ist nachvollziehbar.“

Timmendorf punktet mit viel Erfahrung, Icefighters wollen mit schnellem Umschaltspiel dagegenhalten

In Timmendorf erwartet Vit, wie in den vergangenen Jahren auch, ein intensives Spiel: „Es war immer ein hartes Stück Arbeit gegen diesen Gegner, uns wurde da nie etwas geschenkt. Timmendorf hat die Ausländerpositionen zwar neu besetzt, aber der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Das Team verfügt über jede Menge Erfahrung.“ Wichtig sei es, dass seine Mannschaft das Umschalten von Angriff auf Abwehr gut hinbekomme: „Dann sind auch Punkte für uns drin!“

