SG STV/MTV fährt mit Mini-Kader nach Lüneburg

Trainerin Bianca Kerkmann hat aufgrund der schlechten Personallage Sorgenfalten auf der Stirn, hofft aber trotzdem auf Punkte beim Auswärtsspiel in Lüneburg.

Michael Hahn

Die Personallage bei den Regionalliga-Volleyballern der SG STV/MTV Salzgitter hat sich nach dem 3:0-Heimsieg gegen die GfL Hannover nicht verbessert. Im Gegenteil: Beim Auswärtsspiel am Samstag (17 Uhr) bei der SVG Lüneburg II wird Trainerin Bianca Kerkmann nur mit einem Mini-Kader antreten: „Wir werden sechs Spieler auf dem Feld haben – viel mehr werden es aber voraussichtlich auch nicht sein.“

Trotzdem will Kerkmann etwas Zählbares von der langen Auswärtsreise in den Norden mit nach Hause bringen, auch wenn der Respekt vor dem Gegner groß ist. „Für mich war die SVG-Reserve vor der Saison ein Titelaspirant. Dass sie jetzt so schwach gestartet ist, verwundert mich schon“, sagt die Trainerin. Die Lüneburger stehen gerade einmal bei einem Zähler aus drei Spielen. „Wenn es nach uns geht, dürfen sie nach Samstag mit dem Punkten anfangen“, sagt Kerkmann mit einem Lächeln.

Wir haben sie auch beim Pokal beobachten können, da waren sie mit einem 14-Mann-Kader am Start und haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Umso verwunderlicher, dass sie bislang noch keinen Sieg eingefahren haben. Bianca Kerkmann, Trainerin der SG STV/MTV Salzgitter, über den kommenden Gegner SVG Lüneburg II

Vor der Saison habe sie sich mit dem Lüneburger Trainer unterhalten und erfahren, dass bei der SVG ordentlich aufgerüstet wurde, um oben anzugreifen. „Wir haben sie auch beim Pokal beobachten können, da waren sie mit einem 14-Mann-Kader am Start und haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Umso verwunderlicher, dass sie bislang noch keinen Sieg eingefahren haben“, erklärt der SG-Coach.

Von einem 14-Mann-Kader ist die SG STV/MTV Salzgitter derzeit weit entfernt. Verletzungen, Krankheiten und Urlaube haben das Aufgebot stark dezimiert. Zumindest Kapitän Kevin Wieloch wird in Lüneburg wieder mit von der Partie sein. „Er kommt direkt aus dem Urlaub und wir werden ihn wahrscheinlich sogar an der Autobahn einsammeln“, erklärt Kerkmann, die aufgrund des kleinen Kaders wenig taktische Mittel haben wird. „Es ist davon auszugehen, dass der ein oder andere nicht auf seiner angestammten Position spielen wird. Kevin zum Beispiel ist diesmal nicht als Libero eingeplant.“

Die SG STV/MTV Salzgitter hat sich im Training auf den großen Lüneburger Block vorbereitet

Im Training habe sich das Team intensiv auf den kommenden Gegner vorbereitet: „Wir wissen, dass Lüneburg einen sehr großen Block hat. Das haben wir in den Einheiten der vergangenen Woche thematisiert und uns unsere Lösungsstrategien zusammengelegt, um diesen Block zu knacken.“ Gleichzeitig habe ihr Team aus dem 3:0 gegen die GfL Hannover vor allem aus den Sätzen 2 und 3 viel mitgenommen. „Dort haben die Jungs Rückstände zum Ende der Durchgänge stark aufgeholt. Das ist eine Qualität, mit der wir punkten können. Denn wir wissen, dass wir den Hebel umlegen können, wenn es darauf ankommt“, betont die Trainerin.

