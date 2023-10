Union baut den Vorsprung dank Nachbarschaftshilfe aus

Diesen Spieltag in der Fußball-Bezirksliga werden sich gleich mehrere Salzgitteraner Teams einrahmen. In erster Linie Union Salzgitter, das nach einem 2:0-Auswärtssieg bei der SG Roklum-Winnigstedt nun zehn Punkte Vorsprung auf die Verfolger hat. Das hat der SVU auch Fortuna Lebenstedt zu verdanken. Die Krähenrieder Jungs gewannen bei Germania Wolfenbüttel mit 2:1. Der KSV Vahdet Salzgitter entschied das Verfolgerduell gegen die TSG Bad Harzburg mit 3:1 für sich. Das gleiche Ergebnis erzielte der TSV Üfingen gegen Arminia Adersheim. Der SC Gitter schickte außerdem Rammelsberg mit 10:0 auf die Heimreise. Einzig der SV Innerstetal ging in Goslar als Verlierer vom Platz und steckt weiter in der Abstiegszone.

SG Roklum-Winnigstedt – Union Salzgitter 0:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Jaczak (31., 90.+2),

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schaltete Unions Jan Jaczak nach einer Ecke am schnellsten und traf zum 1:0 für die Gäste (31.), die nur leichte Spielvorteile hatten. „Roklum hat im ersten Durchgang durchaus gut mitgespielt, das hat sich dann nach dem Wechsel komplett geändert“, so Co-Trainer Florian Koziol, der Lars Freytag (Urlaub) an der Seitenlinie vertrat. In Halbzeit 2 igelten sich die Gastgeber dann am eigenen 16-Meter-Raum ein und Union hatte gefühlte 90 Prozent Ballbesitz. Doch erst ein direkt verwandelter Freistoß von Jaczak sorgte in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung. „Roklum hatte einen 40-Meter-Schuss und einen gefährlichen Volley, die Philipp Weykamp gut pariert hat. Mehr kam da nicht“, sagte Koziol, der seinen Torwart für diese zwei Aktionen ausdrücklich lobte: „Vor allem bei dem Volley hatten wir Glück. Den hält Philipp im Liegen.“

KSV Vahdet Salzgitter – TSG Bad Harzburg 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Uche (23., 37.), 2:1 Simon (80.), 3:1 Balikci (82.).

„Ich brauche keinen Gegner, der mir das Leben schwer macht, dafür habe ich schon meinen eigenen Vorstand“, wird KSV-Trainer Veysel Polat nach dem Spiel mehr als deutlich. Grund war die Entscheidung, dass seine Mannschaft das Spitzenspiel auf dem unebenen B-Platz bestreiten musste. „Einen wirklich Grund dafür habe ich nicht erkannt“, ärgerte sich Polat über die Entscheidung. So hatte beispielsweise der spätere Torschütze Sadik Balikci in der ersten Halbzeit eine Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Bad Harzburger Keeper, in der der Vahdet-Stürmer das Leder in die Wolken bolzte, weil er versprang. „Gleiches ist Leroy in der zweiten Halbzeit auch noch einmal passiert“, schimpfte Polat über die vergebene Chance seines Stürmers Leroy Uche, der mit seinen zwei Treffern im ersten Durchgang den Weg zum wichtigen Sieg gegen den direkten Konkurrenten ebnete. Allerdings war die TSG lang nicht mehr so stark wie zu Saisonbeginn und bei der 1:3-Niederlage des KSV im Pokal. „Der Spielaufbau, das waren einfach nur lange Bälle, die wir bis auf beim 1:2 locker wegverteidigt haben“, so der KSV-Coach, dessen Mannschaft eine gute Reaktion auf das 1:4 bei Union Salzgitter vor Wochenfrist gezeigt hat.

TSV Üfingen – Arminia Adersheim 3:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Lüer (2., 17./Handelfmeter), 2:1 Marktl (35.), 3:1 Deyer (90.+1)

Der TSV Üfingen hat sich von der 0:4-Packung bei Fortuna Lebenstedt schnell erholt. In einem „sehr guten und ausgeglichenen Bezirksligaspiel“ hat TSV-Trainer Frank Leitermann vor allem eine kämpferische Üfinger Mannschaft gesehen. „Die Jungs haben sich hier speziell in der Schlussphase in jeden Ball reingeschmissen und wollten den Sieg unbedingt. Den haben sie sich mit dieser Leistung auch verdient“, so Leitermann dessen Topstürmer Philipp Lüer nach seinem Ausfall vor einer Woche gegen Fortuna direkt wieder doppelt traf. „Ich möchte aus der geschlossenen Mannschaftsleistung heute jedoch jemand anderen hervor heben. Fabian Gruhn hat nach seinem Wechsel vom FSV Fuhsetal sein Debüt für uns im Tor gegeben und wird sich daran noch lange erinnern. Er war ein Garant für unseren Sieg heute. Ganz starke Leistung“, lobte Leitermann.

In einem Spiel auf Augenhöhe setzte sich der TSV Üfingen (in Grün) knapp gegen den FC Arminia Adersheim durch. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

SC Gitter – SV Rammelsberg 10:0 (4:0). Tore: Günther (13.), 2:0 Rost (28.), 3:0 Behre (38.), 4:0 Günther (45.), 5:0 Adam (51.), Eigentor Kurs (52.), 7:0 Adam (70.), 8:0, 9:0 Rost (80., 85.), 10:0 Günther (89.).

SC-Trainer Nico Nödler hatte nach dem 3:0-Erfolg im Pokal gegen Lengede am Mittwoch von einem „Geduldsspiel gegen Rammelsberg und einem Gegner, der sich hinten reinstellen wird“, gesprochen. Die Geduld des Trainers wurde genau bis zur 13. Minute strapaziert. In dieser erzielte Kapitän Dustin Günther das 1:0. „Bis dahin hat mir unsere Spielweise nicht wirklich gefallen. Rammelsberg hatte in dieser Phase auch die einzige Torchance – im gesamten Spiel“, so Nödler. Doch der Treffer durch den Routinier wirkte wie der berühmte Dosenöffner. Destruktive Rammelsberger hatten dem Offensivdrang der Hausherren nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. Dreimal Günther, der in der 89. Minute auch den Endstand besorgte, dreimal Jannis Rost, zweimal Thilo Adam sowie Tim Behre machten die Treffer zum Kantersieg, wobei Rammelsbergs Christoph Kurs sogar noch ins eigene Tor traf. „Ich kann aus dieser Mannschaft heute wirklich keinen explizit herausheben. Alle haben als Team Spaß am Fußballspielen gehabt. Alle Treffer waren wie schon gegen Lengede sehr schön herausgespielt. Eine perfekte Woche für uns“, lautete das Fazit von Nico Nödler.

BV Germania Wolfenbüttel – Fortuna Lebenstedt 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Lora-Moreno (13./Foulelfmeter, 32.), 1:2 Krömer (57.).

Fortuna Lebenstedt ist wieder da! Nach dem 4:0 gegen den TSV Üfingen in der Vorwoche feierte das Team von Trainer Daniel Reinsch einen Überraschungserfolg beim Tabellenzweiten Germania Wolfenbüttel. „Wir hatten einen klaren Plan und der ist aufgegangen“, freute sich der Coach nach dem Auswärtscoups. Aus einer abwartenden und defensiven Grundordnung heraus setzten die Gäste Nadelstiche durch ihren Stürmer Raul Lora-Moreno. „Beim Elfmeter, den er mit einem Pass auf Luke Norman selbst einleitet, übernimmt er Verantwortung und bringt uns mit dem 2:0 auf die Siegerstraße“, sagte Reinsch über seinen Angreifer, der in der zweiten Halbzeit sogar die Chance auf das 3:0 hatte und scheiterte. „Nach dem Anschlusstreffer wurde es dann eine kribbelige Angelegenheit, aber unser Keeper Simon Kässmann hat es perfekt zusammengefasst: Das war heute ein geiler Sieg!“

Einen „geilen Sieg“ feierten die Fußballer des SV Fortuna Lebenstedt gegen den Landesliga-Absteiger Germania Wolfenbüttel. Foto: Olaf Hahn / Regios24

Goslarer SC – SV Innerstetal 4:2 (3:1). Tore: 1:0 (15.), 1:1 Baxmann (30.), 2:1 (36.), 3:1 (39.), 4:1 (55.), 4:2 Ohlendorf (88./Elfmeter).

„Ein Spiel dauert 90 Minuten und nicht nur 80“, damit spielte SVI-Trainer Frank Dierling auf eine Tiefschlafphase seiner Mannschaft kurz vor der Pause an. Jannis Baxmann hatte mit seinem Premierentreffer im Herrenbereich die Führung der Hausherren ausgeglichen und anstatt durch ein Zwei-gegen-Zwei in Führung zu gehen, klingelte es im eigenen Kasten. „Drei Minuten später kassieren wir dann das 1:3 und wenn unser Keeper Phil Matzulla nicht auf dem Posten gewesen wäre, hätte es sogar 1:4 zur Pause gestanden“, so Dierling. Das vierte Gegentor fiel dann aber kurz nach der Pause – die endgültige Entscheidung. „Wir haben hier heute wieder mal gut mitgespielt, aber nichts mitgenommen.“

