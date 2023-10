Salzgitter Icefighters kassieren K.o. im Penaltyschießen

Icefighter Ron Friedrich (in Schwarz, hier gegen Wunstorf) erzielte in Hamburg zwei Treffer selbst und legte ein Tor auf.

Die Salzgitter Icefighters haben im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage in der Eishockey-Regionalliga kassiert. Beim Hamburger SV kam das Team aus Lebenstedt nach einem 0:2-Rückstand zurück, musste sich am Ende aber 4:5 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0) nach Penaltyschießen geschlagen geben und nahm somit zumindest einen Punkt mit nach Hause.

Neben Trainer Radek Vit (privater Termin) fehlten mit Verteidiger Roman Löwing (verletzt), Stürmer Tobias Schwab (krank) und Torhüter Dennis Korff (beruflich verhindert) drei wichtige Säulen bei den Icefighters. Trotzdem ließen sich die Gäste auch von einem 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel nicht unterkriegen. Dabei hatten die Hanseaten eine gnadenlose Effizienz an den Tag gelegt. „Wir haben eigentlich größtenteils das Spiel gemacht, Hamburg war aber eiskalt vor dem Tor und hat die wenigen Chancen konsequent genutzt“, erklärte Co-Trainer Sascha Pelikan, der das Team in Hamburg betreute.

Aleš Kosnar trifft für die Icefighters in doppelter Unterzahl zum 2:2

Im zweiten Drittel schlugen dann die Icefighters zurück – und wie. Zunächst verkürzte Ron Friedrich auf 1:2 (35.). Der Verteidiger spielte in der Hansestadt im Sturm und füllte seine neue Position sehr gut aus. „Ron hat eine gute Grundschnelligkeit und einen starken Schuss, darum setzen wir ihn derzeit vorne ein“, verriet Pelikan, der nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer den Ausgleich seiner Mannschaft bejubeln durfte. In doppelter Unterzahl wurde Neuzugang Aleš Kosnar auf die Reise geschickt und markierte das 2:2 (38.). „Das Mitteldrittel war ganz klar unser stärkstes“, betonte Pelikan.

Und die starke Phase ging direkt nach der zweiten Pause weiter: Kirill Borisov brachte die Icefighters auf Vorlage von Friedrich nach 41:25 Minuten erstmals in Front. Die Führung hielt allerdings nur gut zwei Minuten. Nach 52 Minuten erzielten die Hausherren sogar das 4:3 – wieder waren sie in doppelter Überzahl. „Wir haben viele Strafzeiten für Kleinigkeiten bekommen“, kritisierte Pelikan, dessen Mannschaft in der 57. Minute jedoch ebenfalls mit zwei Mann mehr auf dem Feld zum erneuten Ausgleich kam. Friedrich traf zum 4:4 und sammelte seinen dritten Scorerpunkt.

Immerhin nehmen wir einen Punkt mit nach Hause. Aber es war tatsächlich etwas mehr drin. Sascha Pelikan, Co-Trainer der Salzgitter Icefighters

In der Verlängerung mit jeweils drei Feldspielern auf dem Eis fielen keine Tore. „Bei beiden Teams war der Tank leer“, so Pelikan, der Kosnar, Borisov und Lukas Polacik ins Penaltyschießen schickte. Während Kosnar traf, vergaben seine beiden Kollegen. Hamburgs Ivan Savchenko war erfolgreich, wodurch Kosnar noch einmal ran musste und diesmal nicht traf. Erneut Savchenko machte den Deckel für Hamburg drauf. „Immerhin nehmen wir einen Punkt mit nach Hause. Aber es war tatsächlich etwas mehr drin“, resümierte Pelikan.

Spiel kompakt:

Icefighters: Schewe, Schoch – Pelikan, Pape, Ceglarski, Bahr, Kanak – Kosnar, Borisov, Polacik, Hilgenberg, Rötsch – Friedrich, Oberrauch, Chrudimsky, Rebig, Wiechoczek.

Tore: 1:0 Shamanskyi (4.), 2:0 Savchenko (12.), 2:1 Friedrich (35., Bahr), 2:2 Kosnar (38., Kanak, in 3:5-UZ), 2:3 Borisov (42., Friedrich, Rötsch), 3:3 Savchenko (44.), 4:3 Stichternath (52., in 5:3-ÜZ), 4:4 Friedrich (57., Borisov, Polacik, in 5:3-ÜZ), 5:4 Savchenko (65., Penalty).

Strafen: HSV 14 Minuten, Icefighters 12 Minuten.

Mehr zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de