SG STV/MTV Salzgitter feiert ersten Saisonsieg

Die dreiwöchige Pause hat den Regionalliga-Volleyballern der SG STV/MTV Salzgitter nicht geschadet. Mit 3:0 (25:16, 25:22, 26:24) hat das Team von Trainerin Bianca Kerkmann die GfL Hannover am Samstagabend auf die Heimreise geschickt und damit den ersten Saisonsieg eingefahren. Es war aber mehr Arbeit, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Daniel von Zepelin feiert sein Comeback für einen Aufschlag

Lediglich acht Spieler standen für die Hausherren auf dem Spielberichtsbogen. „Daniel von Zepelin war zwar da und hatte auch ein Trikot an. Aber zu mehr als einer Kurzeinwechslung für einen Aufschlag reicht es bei ihm nach seiner schweren Knieverletzung noch nicht. Wir führen ihn ganz langsam heran“, so Trainerin Kerkmann, die damit defacto nur sieben Spieler zur Verfügung hatte. Wobei Zuspieler Marcel Schreiner diesmal als Libero einspringen musste, weil Kapitän Kevin Wieloch fehlte.

Der Satz lief eigentlich gegen uns, aber zum Ende haben wir unsere Selbstsicherheit wieder gefunden und einfach keine Fehler mehr gemacht. Das zeichnet eine gute Mannschaft aus. Bianca Kerkmann, Trainerin der SG STV/MTV Salzgitter

Den personellen Problemen zum Trotz, holten die Gastgeber den ersten Satz mit 25:16 sehr souverän. Eine Aufschlagserie von Torge Hauberg von 14:13 auf 19:13 sorgte für die Vorentscheidung. „Diese Führung haben wir dann bis zum Schluss nicht mehr hergegeben“, so Kerkmann. Im zweiten Durchgang schlichen sich immer mehr Unkonzentriertheiten ins Spiel der SG, wodurch die Gäste immer einen kleinen Vorsprung hatten. „Der Satz lief eigentlich gegen uns, aber zum Ende haben wir unsere Selbstsicherheit wieder gefunden und einfach keine Fehler mehr gemacht. Das zeichnet eine gute Mannschaft aus“, lobte die Trainerin ihr Team nach dem 25:22, obwohl ihre Jungs bereits mit 17:21 im Hintertreffen lagen.

SG STV/MTV Salzgitter wehrt vier Satzbälle ab und entscheidet das Spiel dann für sich

Noch dramatischer wurde es dann im dritten Satz. Beim 24:20 für die GfL Hannover sprach vieles dafür, dass es in einen vierten Durchgang gehen sollte. Aber die SG hatte etwas dagegen. Vor allem Tobias Feustel übernahm Verantwortung. „Er hat dann einen Aufschlag nach dem anderen rüber gebracht und uns zurück in den Satz geholt“, freute sich Kerkmann über die Leistung ihres Spielers, der später auch als MVP (wertvollster Spieler des Spiels) ausgezeichnet wurde. „Das hat er sich nicht nur durch diese famose Aufschlagserie verdient, sondern auch durch seine starke Annahme und die guten Angriffe“, so die Trainerin. Vier Satzbälle wehrte die SG ab, ehe sie ihren ersten Matchball zum 26:24 nutzte.

„Wir haben ein Déjà-vu zum Spiel gegen Ammerland verhindert, in dem wir auch zwei Sätze stark gespielt und am Ende doch verloren haben“, zog Kerkmann ein zufriedenes Fazit und hob neben Feustel noch einen Spieler hervor: „Was Torge Hauberg da auf seiner neuen Position als Diagonalangreifer gespielt hat, bringt ihm zumindest die Auszeichnung ,MVP der Herzen‘ ein.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de