SG STV/MTV will sich beim Heimauftakt mit Punkten belohnen

Salzgitter-Bad Die Volleyball-Männer begrüßen am Samstag das Tabellenschlusslicht GfL Hannover in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad.

SG-Angreifer Matti Baltzer (in Blau) will – wie hier in der vergangenen Saison – einen Heimsieg gegen die GfL Hannover feiern.

Drei Wochen nach dem Saisonauftakt (2:3 bei der VSG Ammerland) dürfen die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter am Samstag (ab 18 Uhr) endlich wieder aufs Feld. Erster Heimgegner der noch jungen Saison ist die GfL Hannover, aktuelles Schlusslicht der Tabelle.

Die SG STV/MTV Salzgitter nutzt die dreiwöchige Pause, um sich einzuspielen

„Die Tabelle hat zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison noch wenig Aussagekraft, darum geben wir darauf auch nicht so viel“, sagt SG-Trainerin Bianca Kerkmann. Sie wisse, dass die GfL einen Wechsel auf der Zuspieler-Position vollzogen habe und dementsprechend wahrscheinlich noch etwas Eingewöhnungszeit benötige. Gleiches gilt aber auch für ihr Team. Schließlich muss Neuzugang André Veretelnikov noch integriert werden und Torge Hauberg auf seiner neuen Position im Diagonalangriff mehr Sicherheit bekommen. „Es geht aktuell darum, die Abläufe zu verinnerlichen und aus den Einzelspielern eine Mannschaft zu formen“, so Kerkmann.

Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und standen nach drei Sätzen knapp vor dem Sieg. Am Ende hat die Leistung gestimmt, die Punkteausbeute aber nicht. Bianca Kerkmann, Trainerin der SG STV/MTV Salzgitter, zum Spiel bei der VSG Ammerland

In zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche während der dreiwöchigen Spielpause stand die Trainerin mit ihrem Team in der Halle und hat am Feinschliff gearbeitet. „Die Spielpause hat uns nicht wirklich in den Kram gepasst. Aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht“, erklärt die Trainerin, die mit dem Auftritt ihrer Jungs bei der VSG Ammerland trotz der knappen Niederlage sehr zufrieden war. „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und standen nach drei Sätzen knapp vor dem Sieg. Am Ende hat die Leistung gestimmt, die Punkteausbeute aber nicht.“

Die SG STV/MTV Salzgitter wird nur mit einem kleinen Kader antreten

Das soll sich gegen die GfL Hannover nun ändern. „Ziel sind schon ein Heimsieg und drei Punkte. Wir wollen uns diesmal für unseren Aufwand belohnen“, gibt Kerkmann die Zielsetzung für den ersten Heimauftritt aus. Allerdings muss sie dabei auf den ein oder anderen Spieler verzichten: „Wir haben einige Verletzte und Spieler, die im Urlaub sind.“ Unter anderem fehlt mit Kevin Wieloch der Kapitän und neue Libero. Sieben Spieler stehen der Trainerin – Stand jetzt – zur Verfügung. „Das ist nicht optimal, aber auch nicht ungewöhnlich für die Ferienzeit“, sagt Kerkmann.

Mit Daniel von Zepelin steht ein Langzeitverletzter zumindest im Training wieder auf dem Feld. „Für den Spielbetrieb reicht es aber noch nicht. Das braucht noch Zeit. Daniel wird uns aber von der Bank aus als Co-Trainer helfen und ist eine enorme mentale Unterstützung“, hebt Kerkmann die Bedeutung von von Zepelin hervor. Genauso wichtig sei auch der Support von der Tribüne. „Wir werden noch einmal ordentlich die Werbetrommel rühren, damit viele Zuschauer vorbeikommen.“

