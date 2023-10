Mit mehr PS gegen die Mini-Ergebniskrise

Bleckenstedt Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt will im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Bovender SV zurück in die Erfolgsspur.

1:5 bei Eintracht Braunschweig U23 und 1:2 gegen die Freien Turner Braunschweig – um eine ähnliche Negativserie des FC Germania Bleckenstedt zu finden, muss man in den Ergebnislisten eine Weile zurückgehen. Im Mai 2022 blieb der heutige Fußball-Landesligist in der Meisterrunde der Bezirksliga 3 vier Spiele in Folge ohne Sieg (zwei Remis, zwei Niederlagen). Seinerzeit mussten die Bleckenstedter dem BV Germania Wolfenbüttel im Saisonendspurt den Aufstieg in die Landesliga überlassen, das Team vom Zolldamm zog bekanntlich in diesem Sommer nach.

Stimmung und Trainingsbeteiligung sind bei Germania Bleckenstedt „super“

Die erste Mini-Ergebniskrise der Bleckenstedter in der Landesliga soll spätestens an diesem Sonntag bei den Akten sein. Um 14.30 Uhr gastiert Mitaufsteiger Bovender SV am Bleckenstedter Zolldamm. Auf die Stimmung im Team hätten sich die jüngsten Resultate keinesfalls negativ ausgewirkt, betont Germania-Trainer Gökhan Arikoglu. „Die ist weiterhin super.“ Ein Adjektiv, das Arikoglu ebenso nutzt, um die Trainingsbeteiligung seiner Jungs zu beschreiben. „Wir sind immer 21 Leute, auch das ist super.“

Nicht nur super, gar „überragend“ sei der Fußball, den seine Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf anbietet. Arikoglu sagt das, wenngleich der jüngste Eindruck weniger überragend war. „Unsere Leistung gegen die Freien Turner war enttäuschend.“ Ein Stück weit nimmt Arikoglu den schwachen Auftritt gegen die Braunschweiger und die erste Heimniederlage auf seine Kappe, denn der Trainer hatte sein Stammpersonal als Reaktion auf die 1:5-Abfuhr bei Eintracht U23 gehörig durcheinander gewirbelt.

Man kann sagen, dass wir unsere PS derzeit nicht auf den Rasen bekommen. Gökhan Arikoglu, Trainer des FC Germania Bleckenstedt, hat einige Defizite im Spiel seiner Mannschaft ausgemacht

Ob er gegen Bovenden zurückrudert? Arikoglu lässt sich nicht in die Karten blicken. Klar ist: Der Trainer muss an einigen Stellen im Team nachjustieren. „Wir bekommen im Moment zu viele einfache Gegentore.“ Vor allem das defensive Umschaltspiel hake. „Wir laufen den Gegnern zu oft ins offene Messer“, unterstreicht Arikoglu. Und auch das Einbinden der schnellen Spitzen wie Rico Frank und Thomas Sonntag funktioniere nicht reibungslos. „Man kann sagen, dass wir unsere PS derzeit nicht auf den Rasen bekommen.“

Beunruhigend sei das aber nicht. Diese Phase werde wieder enden, ist Arikoglu überzeugt. „Wir gehören zu den Top-5-Teams der Liga.“ Das wollen die Bleckenstedter gegen Bovenden mit einem überzeugenden Auftritt wieder nachweisen.

