HSG LiSa trifft vor der Pause das Tor nicht und verliert

So nah waren die Landesliga-Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) lange nicht dran an einem Sieg bei der HSG Göttingen. Ein 0:7-Lauf kurz vor der Pause und viele Unkonzentriertheiten im Angriff verhinderten einen möglichen Punktgewinn. So reisten die Luchse mit einem 31:33 (14:18) im Gepäck am Mittwochabend nach Hause.

Wir haben in dieser Phase zu unkonzentriert gespielt, leichte Ballverluste produziert, unsere Angriffe nicht vernünftig ausgespielt und zu hektisch abgeschlossen. Stephan Schönfeldt, Trainer der HSG LiSa, über den 0:7-Lauf seines Teams kurz vor der Pause

Das Spiel des Tabellenfünften gegen den Sechsten begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase konnte sich die HSG LiSa zwischen der 11. und 15. Spielminute auf 12:8 absetzen und ging nach 22:44 Minuten noch einmal mit 14:11 in Führung. Allerdings gelang den Luchsen bis zur Halbzeitsirene dann kein einziger Treffer mehr. „Wir haben in dieser Phase zu unkonzentriert gespielt, leichte Ballverluste produziert, unsere Angriffe nicht vernünftig ausgespielt und zu hektisch abgeschlossen“, zählte LiSa-Trainer Stephan Schönfeldt die Mängelliste seiner Mannschaft auf. Die Gastgeberinnen nutzten die Schwächephase aus und zog mit einem 7:0-Lauf auf 18:14 zur Pause davon.

Bei der HSG LiSa ist die Fehlerquote zu hoch, um etwas Zählbares mitzunehmen

„Wir haben uns dann in der Kabine zusammengesetzt und die Fehler angesprochen“, so Schönfeldt, dessen Ansprache schnell Früchte trug. Kapitänin Celina Bruns konnte in der 36. Minute auf 18:20 verkürzen. Näher kam ihr Team aber nicht mehr heran. „Wir haben uns rangekämpft und konnten das Spiel ausgeglichen gestalten, aber zu mehr hat es nicht mehr gereicht“, beschrieb Schönfeldt den restlichen Spielverlauf einer „Partie auf Augenhöhe“.

„Allerdings war unsere Fehlerquote einfach zu hoch heute, um was Zählbares mitzunehmen. Zum einen waren es technische Fehler, die zu Ballverlusten führten. Zum anderen haben wir Wurfchancen genommen, die keine richtige hundertprozentige Tormöglichkeit waren“, erklärte der Trainer. Er wolle nun im Training daran arbeiten, dass seine Mädels mehr Geduld im Angriff bewahren, um sich wirklich klare Torchancen herauszuspielen und so die Fehlerquote zu minimieren. Bereits am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig haben die Luchse die Möglichkeit, das Gelernte umzusetzen.

